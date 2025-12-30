Bakan Göktaş, Devlet Korumasındaki Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreninde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi amacıyla düzenlenen kura töreninde, bu gençlerin eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra da desteklenmeye devam ettiklerini vurguladı. Göktaş, "Evlatlarımızı iş ve meslek danışmanlığı ile çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bugüne kadar toplam 65 bin 534 gencimizin kamuya yerleştirmesini sağladık," diye belirtti.

Törenin Detayları ve Anlamı

Bakan Göktaş, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, Yalova'da şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi ve bu özel günün devletin şefkati altında büyüyen gençler için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Törende, 605 gencin kamu kurumlarına yerleşmesi için kura çekimi yapılacağı belirtildi. Göktaş, kura sonucunun gençler için yeni bir başlangıç ve meslek yolculuğuna vesile olmasını umduğunu dile getirdi.

Gençlerin Geleceğine Yatırım

Bakan Göktaş, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurun iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, "22 milyonu aşkın çocuğumuzu güvenli bir ortamda sevgiyle büyütmek ve onları üretken bireyler olarak geleceğe hazırlamak Türkiye'nin istikbaline yapılan en büyük yatırımdır," şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her çocuğun eşit şartlarda hayata başlaması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Göktaş, çocukların ve gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli destekleri sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Özel Bakım ve Destek Programları

Bakanlık, ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 14 bin 57 çocuğa ev tipi kuruluşlarda güvenli yaşam alanları sunarken, 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde 1395 çocuğa özel bakım hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca, 3 bin 109 gencin sporun disiplinine dair kazançlar elde etmesi için destek verilirken, 2 bin 868 çocuğun kültür ve sanat alanında gelişim göstermesi için çeşitli programlar düzenlenmektedir. Göktaş, sosyal ve ekonomik destekle 181 bin 966 çocuğun ailelerinin yanında takip edileceğini ve bu çocukların kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmeleri için gerekli imkanların sağlanacağını ifade etti.

İstihdam Destekleri ve Eğitim Programları

Bakan Göktaş, gençlerin eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra iş yaşamına geçiş süreçlerinde yalnız bırakılmadıklarını belirterek, "Yükseköğrenime devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlerimize, 'Yaşam Becerileri' ve 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' eğitimleri veriyoruz," dedi. İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimi ile bugüne kadar 9 bin 536 çocuğa destek sağlandığını ifade eden Göktaş, özel sektörde gençlerin varlık göstermesi için çeşitli teşvik mekanizmalarının devreye alındığını kaydetti. Özel sektörde istihdam edilen gençlerin sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl boyunca karşılandığını vurgulayan Göktaş, 15 bin 165 özel sektör istihdam teşvikinin verildiğini açıkladı.

Kura ve Sonrası

Ataması yapılacak gençlerin hayatında yeni bir sayfa açılacağını belirten Bakan Göktaş, gençlere hitap ederek, "Sizler, Türkiye'nin geleceğini emanet ettiği en değerli hazinelerisiniz," dedi. Törende, devlet koruması altında yetişen gençlerden Fadime Soyat ve Mevlüde Tutak da söz aldı. Kura çekimi sonrasında isimlerini gören bazı gençler duygusal anlar yaşarken, Bakan Göktaş onlarla sohbet ederek mutluluklarını paylaştı. Atama sonuçlarına saat 17.00'den itibaren Bakanlığın web sayfasından, e-Devlet ve e-Ailem sistemi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.