Dev robot süpürge üreticisinden çalışanlarına birer gram altın ve Antarktika gezisi

Detaylar

Çinli ev aletleri üreticisi Dreame Technology, yıl sonu ikramiyelerinin yanı sıra çalışanlarına altın ve Antarktika gezisi hediye edeceğini duyurdu.Şirket, bu adımla küresel robot süpürge pazarındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.Açıklama, Dreame’in kurucusu ve CEO’su Yu Hao tarafından hafta sonunda WeChat Moments üzerinden yapılan iki paylaşımda kamuoyuna duyuruldu.Hao, her çalışanın standart yıl sonu ödemesine ek olarak birer gram altın ikramiye alacağını, ayrıca 10 çalışanın Antarktika gezisiyle ödüllendirileceğini belirtti.Altın ikramiyesinin maliyeti 26 milyon yuanHongxin News’un haberine göre, şirketin altın ikramiyelerinin toplam maliyeti yaklaşık 26 milyon yuan (3,7 milyon ABD doları) olacak.Bu hesaplama, Dreame’in yaklaşık 18 bin 500 kişilik iç personel sayısı üzerinden yapıldı.Çinli robot süpürge üreticilerinin küresel pazardaki ağırlığı artarken, bu sürpriz ödül Dreame’in 2025 yılı boyunca yakaladığı güçlü iş büyümesine işaret etti.