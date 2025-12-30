Sigorta Sektörü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Değişikliklere Karşı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesi planları gündemde tartışılmaya devam ediyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, bu indirime sektör olarak sıcak bakmadıklarını belirtti. Gülen, devlet katkısının sistemin büyümesindeki kritik rolüne dikkat çekerek, mevcut desteğin korunması gerektiğini vurguladı.

Devlet Katkısının Önemi

Uğur Gülen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 2003 yılından bu yana elde ettiği başarılarla 20 milyon katılımcıya ve 2 trilyon lira üzerinde bir fon büyüklüğüne ulaştığını hatırlattı. Gülen, devlet katkısının sisteme olan güveni artırdığını ve bu nedenle mevcut oranın düşürülmesini desteklemediklerini ifade etti. Sektör temsilcileri olarak, devlet katkısının yüzde 30 seviyesinde korunmasını ve kademeli bir yapıya kavuşturulmasını önerdiklerini belirtti.

Kademeli Katkı Önerisi

Gülen, katılımcı profiline göre farklılaştırılmış bir devlet katkısı sisteminin oluşturulmasının önemine değindi. Bu bağlamda, genç katılımcılara daha yüksek katkılar sağlanırken, emeklilik yaşı yaklaşan bireyler için daha düşük oranlar belirlenmesi gerektiğini savundu.

2025 Hedefleri

Sigorta sektörünün 2025 yılına ilişkin hedefleri de dikkat çekici. TSB Başkanı, yılın ilk 11 ayında 1 trilyon liranın üzerinde prim üretimi gerçekleştirildiğini ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 büyüme gösterdiğini belirtti. Yüksek Türk Lirası faiz oranlarının, sektördeki mali gelirleri artırarak özsermaye kârlılığının yüzde 40'ın üzerine çıkmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

Trafik Sigortasında Yenilikler

1 Ocak 2026 itibarıyla trafik sigortalarında başlayacak yeni düzenlemeler de sektörde merakla bekleniyor. Gülen, hasarsızlık basamaklarındaki adaletsizliklerin giderileceğini ve ikinci araç alımlarında uygulanan standart 4. basamak girişlerinin sürücülerin siciline göre revize edileceğini açıkladı.

Sağlık Sigortasında Hedefler

Son yıllarda sağlık sigortası, sektörün en hızlı büyüyen alanı olarak öne çıkıyor. Gülen, mevcut 8,5 milyon sigortalı sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Türkiye'deki sağlık harcamalarının yüzde 80'inin kamu tarafından karşılandığını belirten Gülen, özel sigortalara devredilecek yüzde 10’luk kısmın kamu bütçesine 1 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayabileceğini vurguladı. Sektörün amacı, özel sağlık sigortası penetrasyonunu yüzde 20 seviyesine çıkarmak olarak belirlenmiştir.