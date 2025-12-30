Dolar
Yayınlanma
14
KYK Burs zammı ne kadar olacak? KYK zamları ne zaman açıklanacak?
TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinin ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi.Milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren KYK bursalarına yapılacak zam için geri sayım başladı.Özellikle büyükşehirlerde okuyan öğrenciler, 2026 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni rakamın, enflasyon verilerinin üzerinde bir refah payı içermesini talep ediyor.Peki KYK Burs zammı ne kadar olacak?KYK zamları ne zaman açıklanacak?İşte yanıtı...KYK BURSLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?KYK burslarına yapılması beklenen zamla ilgili en net açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi.Bakan Bak, Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sıcaklığını koruduğunu belirterek öğrencileri heyecanlandıran o mesajı verdi.Şu an 650 binin üzerinde öğrenciye karşılıksız burs, yüz binlercesine de kredi sağlandığını hatırlatan Bakan, artışın kesin olduğunu vurguladı.Bakan Bak, 'Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız' ifadelerini kullandı.GÜNCEL KYK BURSLARI MİKTARI 2025 yılı tarifesine göre lisans ve ön lisans öğrencileri aylık 3 bin lira, yüksek lisans öğrencileri 6 bin lira, doktora öğrencileri ise 9 bin lira ödeme alıyordu.Yeni yıl ile birlikte bu rakamlar değişecek.Genellikle Aralık ayının son haftasında veya Ocak ayının ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni rakamlar, Ocak ayında yatacak burs ve kredilere doğrudan yansıtılacak.Bakanlığın çalışmayı tamamlayıp yeni tarifeyi 2026'nın ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.

