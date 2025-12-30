Eskişehir’de TOKİ Kura Çekimi Tarihleri Bekleniyor

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın ilgisini çeken TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci devam ediyor. Eskişehir’de inşa edilecek 6 bin 55 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek kura tarihleri henüz netlik kazanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, kura takvimi il il planlanarak aşamalı bir şekilde kamuoyuna duyurulacak.

Kura Süreci ve İlk Çekilişler

Proje kapsamında ilk çekilişler, 29 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman'da gerçekleştirildi. Bu çekilişle birlikte 6 bin 620 konutun hak sahipleri belirlendi. Ardından, 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de kura çekimleri yapıldı. Ocak ayının ilk haftasında ise Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman illerinde de kura süreçleri devam edecek. Eskişehir için ise kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak, ilerleyen tarihlerde kentin de kura programına dahil edilmesi bekleniyor.

Proje Takvimi ve Kura Tamamlanması

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen çekilişlerin 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Bu süre zarfında, Türkiye genelindeki farklı illerde düzenli olarak noter huzurunda kura çekimleri gerçekleştirilecek. Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep ve Hatay gibi yüksek başvuru yoğunluğuna sahip illerdeki çekilişler, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Tüm illerdeki hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından projenin tamamlanması hedefleniyor.

Konut Teslimat Süreci

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından, inşaat aşamasına geçilecek ve konut teslimatlarına Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor. İnşaatların etaplar halinde tamamlanması ile birlikte anahtar teslimlerinin kademeli olarak yapılması öngörülüyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkânı sunan bu proje, barınma sorununa çözüm üretmesi açısından dikkatle izleniyor.

Eskişehir’deki Proje Detayları

“Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırılan TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesinde Eskişehir genelinde toplamda 6 bin 55 sosyal konut inşa edileceği açıklanmıştı. Dar gelirli aileler, emekliler ve gençler gibi çeşitli gruplardan binlerce vatandaş, kura sonuçlarını merakla bekliyor. 10 Kasım’da başlayan başvuru sürecinde Eskişehir’den de yoğun bir talep geldiği bildirilmekte. Türkiye genelinde 5,5 milyonu aşan başvuru arasında Eskişehir’in dikkat çeken iller arasında yer aldığı ifade ediliyor.