Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın taharet musluğu isyanı! "İsteyen yıkasın, istemeyen de yıkamasın"
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği  "Demir Baybars" karakteriyle gündemden düşmeyen Ferit Kaya, Paris tatilinden yaptığı paylaşımla gündem oldu.SİTEM ETTİKaya, Avrupa'daki tuvaletlerde "taharet musluğu" bulunmamasına sitem ederek adeta isyan etti."ŞU TAHARET MUSLIĞUNU OLAYINI ÇÖZÜN YA"Paylaşımında esprili ama bir o kadar da dertli bir ton kullanan ünlü oyuncu, şunları söyledi:"Abi bu Paris, bu Avrupa iyi hoş da arkadaşlar… Şu taharet musluğu olayını çözün ya.Gerçekten.Yapın abi otellere.İstemeyen yıkamasın.İsteyen de yıkasın.Buradan Avrupalılara sesleniyorum.Lütfen taharet musluğu yaptırın tuvaletlere.En azından otellere."Ünlü oyuncunun bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, paylaşım "haklı isyan" yorumlarıyla gündem oldu.

