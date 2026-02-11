Dolar
Akın Gürlek Kimdir? TBMM'deki Yemin Töreninde Neler Yaşandı?

Akın Gürlek Kimdir? TBMM'deki Yemin Töreninde Neler Yaşandı?

Yayınlanma
14
Akın Gürlek Kimdir? TBMM’deki Yemin Töreninde Neler Yaşandı?
Okunma Süresi: 2 dk

Yargı camiasında üstlendiği görevlerle dikkat çeken Akın Gürlek, son atamasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli bir yer edindi. Yargıtay üyeliği ve çeşitli savcılık görevlerinden sonra Adalet Bakanı olarak atanması, TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara yol açtı. Bu bağlamda, Gürlek’in geçmişi ve atanma süreci merak konusu oldu.

Akın Gürlek'in Kişisel Geçmişi

Akın Gürlek’in kökeni hakkında Giresun’dan olduğu yönünde bilgiler mevcut olsa da, köyüyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Kendi özel hayatını büyük ölçüde gizli tutmayı tercih eden Gürlek’in kariyeri, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yürüttüğü savcılık ve yargı görevleriyle şekillenmiştir. Bu süreçteki tecrübeleri, onu yargı alanında tanınan bir isim haline getirmiştir.

TBMM Genel Kurulu'ndaki Tartışmalar

Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması, TBMM’de sert tartışmalara neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gürlek’in geçmişte yürüttüğü soruşturmalar ve yargı görevleri üzerinden atamayı eleştirerek, tarafsızlık ilkesinin zedelendiğini savundu. Emir, bu durumu yemin törenine karşı bir gerekçe olarak sundu.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Bakan atamasının Anayasa ile Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiye dayandığını belirterek, sürecin hukuki ve meşru olduğunu vurguladı. Bu karşıt görüşler, TBMM’de sözlü atışmalara ve kısa süreli fiziksel arbedelere yol açtı. Bu durum üzerine TBMM Başkanvekili, oturuma ara vermek zorunda kaldı.

Gürlek'in Yargı Kariyeri

Uzun yıllar boyunca Türkiye'de çeşitli savcılık ve yargı görevlerinde bulunan Akın Gürlek, özellikle büyük şehirlerdeki davalar ve soruşturmalarla dikkat çekmektedir. Kariyeri boyunca aldığı sorumluluklar ve verdiği kararlar, kamuoyunun yakından takip ettiği bir isim olmasını sağlamıştır. Adalet Bakanı olarak atanması, Gürlek’in yargı kariyerinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Yemin töreninin gerçekleşmesi beklenirken, TBMM koridorlarındaki tartışmalar devam etmektedir. Akın Gürlek’in ilerleyen süreçte Adalet Bakanı olarak nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenmektedir.

