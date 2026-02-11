Dolar
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ocakta Beklentileri Aştı

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ocakta Beklentileri Aştı

Yayınlanma
14
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ocakta Beklentileri Aştı
Okunma Süresi: 2 dk

ABD'de ocak ayına ait tarım dışı istihdam verileri, piyasa beklentilerini aşarak 130 bin kişilik bir artış gösterdi. Bu durum, işsizlik oranının yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemesiyle birlikte dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı rapor, ülkedeki istihdam durumunu ve iş gücü piyasasının sağlığını ortaya koydu.

İstihdam Artışı ve Sektörel Dağılım

Tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışı, ocak ayında 130 bin kişi olarak gerçekleşti. Piyasa analistleri, bu dönemde istihdamın yalnızca 66 bin kişi artacağı yönünde tahminlerde bulunmuştu. Sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve inşaat sektörleri, istihdam artışının en belirgin olduğu alanlar arasında yer aldı. Ancak, federal hükümet ile finansal faaliyetler gibi bazı sektörlerde iş kayıpları yaşandığı gözlemlendi. Geçtiğimiz yılın kasım ve aralık aylarına ait tarım dışı istihdam verilerinde de aşağı yönlü revizyonlar yapıldığı bildirildi. Kasım ayında kaydedilen 56 bin kişilik artış, 41 bine düşürülürken, aralık ayındaki artış da 50 binden 48 bine revize edildi.

İşsizlik Oranındaki Düşüş

Ocak ayı itibarıyla ABD'de işsizlik oranı, 0,1 puanlık bir azalışla yüzde 4,3 seviyesine geriledi. Piyasa beklentileri ise işsizlik oranının aynı seviyede kalacağı yönündeydi. Ülkede işsiz sayısı 141 bin azalarak 7 milyon 362 bine düştü. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,4'ten yüzde 62,5'e yükseldi. Bu veriler, istihdam piyasasındaki iyileşmenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Çalışma Saatleri ve Ortalama Kazançlar

Haftalık ortalama çalışma süresi ocak ayında 34,3 saate çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yakından takip edilen ortalama saatlik kazançlar ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artarak 37,17 dolara ulaştı. Piyasa tahminleri, ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 artması yönündeydi. Geçen yıl aralık ayında ise bu oranlar aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

