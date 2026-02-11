Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'den Beşiktaş'a Ziyaret

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Beşiktaş futbol A takımını ziyaret etti. Bu önemli buluşma, siyah-beyazlı kulübün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşti ve iki ülke arasındaki spor ilişkilerini güçlendirme adına bir adım olarak değerlendirildi.

Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı da Katıldı

Büyükelçi Fonseca de Gianotti'nin ziyaretine, Panama Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Mario Julio da eşlik etti. Bu ziyarette, iki ülkenin spor alanındaki işbirliklerini artırma hedefleri masaya yatırıldı. Sporun, uluslararası ilişkilerdeki rolü ve iki ülkenin birbirine daha yakınlaşması adına sağladığı olanaklar üzerinde duruldu.

Teknik Ekiple ve Oyuncularla Görüşmeler

Ziyaret sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir araya gelen Büyükelçi, ayrıca kulübün yeni transferi Panamalı futbolcu Amir Murillo ile de sohbet etme fırsatı buldu. Bu görüşmeler, futbolun ötesinde kültürel alışverişin ve dostluğun pekişmesine katkı sağladı. Antrenman sırasında, Fonseca de Gianotti'ye Amir Murillo'nun imzalı forması hediye edildi. Bu hediye, iki ülke arasındaki spor dostluğunun bir simgesi olarak değerlendirildi.

Beşiktaş kulübü, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği ziyaretlerle sadece futbol alanında değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik ilişkilerde de adımlar atmayı hedefliyor. Panama'nın spor alanındaki gelişmeleri ve Beşiktaş ile olan ilişkileri, önümüzdeki dönemde daha da önem kazanabilir. Bu tür ziyaretler, kulüplerin uluslararası arenada tanınırlığını artırırken, aynı zamanda ülkelerin spor politikaları açısından da fayda sağlamaktadır.