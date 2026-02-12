Dolar
Haberin Gündemi Teknoloji Riyad’da ASELSAN’ın MAKS40’ı ile dünya savunma sektöründe yeni bir dönem mi başlıyor?

Riyad’da ASELSAN’ın MAKS40’ı ile dünya savunma sektöründe yeni bir dönem mi başlıyor?

ASELSAN, Riyad'da düzenlenen World Defense Show 2026'da MAKS40 sistemini tanıttı.

14
Riyad’da ASELSAN’ın MAKS40’ı ile dünya savunma sektöründe yeni bir dönem mi başlıyor?
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, dünya savunma sektörünün önemli buluşmalarından biri olan World Defense Show (WDS) 2026’ya ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından ASELSAN, geliştirdiği MAKS40 40 mm Otomatik Bomba Atar sistemini ilk kez uluslararası arenada sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

MAKS40’ın teknik özellikleri neler?

MAKS40, 40 mm’lik mühimmat kullanabilen, yüksek ateş gücüne sahip bir otomatik bomba atar sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu sistem, hem kara hem de deniz platformlarında kullanılabilme özelliği ile dikkat çekmektedir. ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen bu sistem, çeşitli görev senaryolarında etkin bir şekilde görev alabilmek için optimize edilmiştir.

MAKS40, entegre hedefleme sistemleri sayesinde yüksek hassasiyetle hedeflere ulaşabilmektedir. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü ve modüler yapısı ile operatörlerin ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilmektedir.

Dünya savunma pazarındaki yeri nedir?

ASELSAN’ın geliştirdiği MAKS40, dünya genelinde savunma sanayisi alanında önemli bir yer edinmeyi hedeflemektedir. Özellikle Orta Doğu ve Asya pazarlarında, artan güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda bu tür sistemlere olan talep giderek artmaktadır. MAKS40’ın sunduğu yenilikçi özellikler, bu pazarda rekabet avantajı sağlamaktadır.

Riyad’daki etkinlik, ASELSAN’ın uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve potansiyel müşterilerle doğrudan iletişim kurmak için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu tür uluslararası platformlar, savunma sanayi firmalarının yeni teknolojilerini tanıtması ve iş birlikleri geliştirmesi açısından kritik öneme sahiptir.

ASELSAN’ın gelecekteki hedefleri neler?

ASELSAN, MAKS40 ile birlikte, gelecekteki projelerinde de benzer yenilikçi ve etkili sistemler geliştirmeyi planlamaktadır. Şirket, Ar-Ge yatırımlarını artırarak, hem mevcut ürünlerini geliştirmeyi hem de yeni teknolojiler ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, uluslararası iş birlikleri ve ortak projeler de gündemde yer almaktadır.

Riyad’da sergilenen MAKS40, ASELSAN’ın mühendislik yeteneklerini ve savunma sanayiindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu tür etkinlikler, sadece ürün tanıtımı açısından değil, aynı zamanda uluslararası iş ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

