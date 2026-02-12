Amd radeon 26.2.1 sürücüsü yayınlandı: hangi yenilikler var?

AMD, Radeon Software Adrenalin 26.2.1 sürümünü duyurdu. Bu yeni sürüm, özellikle RX 7000 ve RX 9000 serisi grafik kartları için önemli düzeltmeler ve yeni oyunlar için destek sunmaktadır. Kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek amacıyla yapılan bu güncelleme, oyun performansını artırmayı hedeflemektedir.

Yeni sürümde hangi düzeltmeler yapıldı?

AMD Adrenalin 26.2.1 sürümü ile birlikte, Radeon RX 9000 serisi kartlarda Arc Raiders oyununu oynarken görülen bozulmuş bulut efektleri düzeltilmiştir. Bu düzeltme, oyuncuların görsel deneyimlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir. Ayrıca, RX 7000 serisinde ışın izleme açıkken The Finals oyununda yaşanan ara sıra uygulama çökmeleri için de iyileştirmeler sağlanmıştır.

Devam eden sorunlar nelerdir?

Ancak, bilinen sorunlar listesi hâlâ oldukça kabarık. Örneğin, Path Tracing etkinleştirilmiş şekilde Cyberpunk 2077'de kayıtlı oyun yüklerken uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı problemi yaşanabiliyor. Benzer şekilde, Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili sistemlerde Battlefield 6 oynarken zaman zaman çökme sorunları rapor edilmiştir.

Diğer dikkat çeken problemler

RX 7000 serisinde Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) sırasında görev geçişlerinde kararsızlık görülebilmektedir. Ayrıca, bazı AMD ekran kartlarında AMD Kayıt ve Yayın özelliği açıkken Battlefield 6'da doku titremesi yaşanabilmektedir. RX 9000 serisinde ise FSR Upscaling ve FSR Frame Generation etkinleştirildiğinde Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ve Call of Duty: Black Ops 7 oyunlarında yazılım arayüzünde devre dışı görünme sorunu rapor edilmiştir.

İndirme ve güncelleme önerileri

Son olarak, AMD, sürücü üzerinden isteğe bağlı sürümlerin yüklenemediğini belirtmektedir. Bu nedenle kullanıcıların doğrudan resmi indirme bağlantısını kullanmaları önerilmektedir. AMD Adrenalin 26.2.1 sürücüsüne resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Detaylı sürüm notları ve çözülen sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkündür.