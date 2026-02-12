Dolar
43,6527 %0.02
Euro
51,9207 %0.14
Gram Altın
6.921,02 % -3,03
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Raheem Sterling Feyenoord'a Transfer Oldu: Yeni Bir Başlangıç Mı?

Raheem Sterling Feyenoord'a Transfer Oldu: Yeni Bir Başlangıç Mı?

Raheem Sterling, Feyenoord ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Chelsea'den ayrılan oyuncu, yeni bir maceraya atılıyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Raheem Sterling Feyenoord'a Transfer Oldu: Yeni Bir Başlangıç Mı?
Okunma Süresi: 2 dk

Raheem Sterling, Chelsea ile olan sözleşmesini feshederek Feyenoord'a transfer olduğunu duyurdu. Bu transfer, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Feyenoord, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak, hem deneyim hem de yetenek açısından önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Sterling, Feyenoord ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Ocak ayı sonunda Chelsea ile olan 18 aylık sözleşmesini sonlandıran Sterling, serbest oyuncu statüsüne düştü. Bu durum, ona kariyerinde yeni bir yön belirleme fırsatı sundu.

Raheem Sterling Feyenoord'da Neler Bekliyor?

Yeni takımına imza atan Raheem Sterling, yaptığı açıklamada, serbest oyuncu olarak kariyerinde ilk kez bir sonraki adımını kontrol etme fırsatına sahip olduğunu belirtti. Kulüplerle ve baş antrenörlerle görüşme sürecinin kendisi için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bu süreçte, yeni takımında nasıl bir rol üstleneceğini anlamak ve bu yeni dönemde gerçek bir değer katabilmek için zaman ayırdığını ifade etti.

Sterling, Feyenoord'da kendisine sunulan fırsatları değerlendirecek ve takımın hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayacak. Bu transferin, hem oyuncunun kariyeri hem de kulüp için nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Chelsea'deki Zorlu Günler Neden Raheem Sterling'i Feyenoord'a Yönlendirdi?

Raheem Sterling, Liverpool altyapısından yetiştikten sonra 2015 yılında Manchester City'e 63.7 milyon Euro bedelle transfer oldu. 7 yıl boyunca burada önemli başarılara imza atan oyuncu, 2022 yılında Chelsea'ye 56.2 milyon Euro karşılığında katıldı. Ancak Chelsea'deki performansı, beklenenin altında kaldı ve geçen sezonu Arsenal'de kiralık geçirdi.

Bu sezon Chelsea'ye geri dönen Sterling, takımda yeterince oynama fırsatı bulamadı. Bu durum, oyuncunun Feyenoord'a transfer olma kararını etkilemiş olabilir. Sterling, kariyerinin bu yeni döneminde daha fazla sorumluluk almak ve sahada daha fazla süre geçirmek istiyor.

Raheem Sterling'in Kariyerindeki Başarılar

Raheem Sterling, futbol kariyeri boyunca önemli başarılar elde etti. Özellikle Manchester City'de geçirdiği süre zarfında 4 Premier Lig, 5 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Federasyon Kupası kazanarak, futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Bu başarılar, onun Feyenoord'da da etkili olacağına dair umutları artırıyor.

Feyenoord, Sterling'in tecrübesinden faydalanarak, hem ligde hem de uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmeyi hedefliyor. Sterling'in yeni takımındaki performansı, hem kendi kariyeri hem de Feyenoord'un geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Tera Yatırım Üzerinden En Fazla Satış Yapılan Hisseler Hangi Şirketlere Ait?
Tera Yatırım Üzerinden En Fazla Satış Yapılan Hisseler Hangi Şirketlere Ait?
#Ekonomi / 12 Şubat 2026
Suudi Arabistan'da Al-Hilal, Karim Benzema ile Darwin Nunez'i kadrodan çıkararak yabancı sınırı krizini nasıl çözdü?
Suudi Arabistan'da Al-Hilal, Karim Benzema ile Darwin Nunez'i kadrodan çıkararak yabancı sınırı krizini nasıl çözdü?
#Spor / 12 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İstanbul’da 2026 Yılı Minibüs Ücret Tarifesi Ne Olacak? İndi-Bindi Ücretleri ve Öğrenci Fiyatları Nedir?
İstanbul’da 2026 Yılı Minibüs Ücret Tarifesi Ne Olacak? İndi-Bindi Ücretleri ve Öğrenci Fiyatları Nedir?
Gündem
Ankara'da Yarın Şiddetli Fırtına Bekleniyor: Vatandaşlar Dikkatli Olmalı
Ankara'da Yarın Şiddetli Fırtına Bekleniyor: Vatandaşlar Dikkatli Olmalı
İBB, Ramazan Ayında İftar Menüsü Fiyatlarına Ne Kadar Zam Yaptı?
İBB, Ramazan Ayında İftar Menüsü Fiyatlarına Ne Kadar Zam Yaptı?
Riyad’da ASELSAN’ın MAKS40’ı ile dünya savunma sektöründe yeni bir dönem mi başlıyor?
Riyad’da ASELSAN’ın MAKS40’ı ile dünya savunma sektöründe yeni bir dönem mi başlıyor?
Sahtekarlar dizisine yeni bir oyuncu katıldı: Yiğit Kirazcı'nın partneri kim olacak?
Sahtekarlar dizisine yeni bir oyuncu katıldı: Yiğit Kirazcı'nın partneri kim olacak?
Yeraltı Dizi Setinde Gerginlik: Kavga İddiaları Gündemde
Yeraltı Dizi Setinde Gerginlik: Kavga İddiaları Gündemde
Cevdet Yılmaz, CHP'nin Provokatif Yaklaşımını Kınadı
Cevdet Yılmaz, CHP'nin Provokatif Yaklaşımını Kınadı
Mert Demir'den 'Semt Çocuğu' Yorumuna Esprili Cevap
Mert Demir'den 'Semt Çocuğu' Yorumuna Esprili Cevap
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft