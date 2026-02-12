Tera Yatırım Üzerinden En Fazla Satış Yapılan Hisseler Hangi Şirketlere Ait?

Borsa, 12 Şubat 2025 tarihinde önemli bir gün yaşadı ve BİST100 endeksi %2,85 oranında bir artışla 14180,48 puandan kapanış yaptı. Bu tarihi gün, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarken, Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım ağırlıklı işlemler dikkat çekti.

Tera Yatırım, bu süreçte müşterileri aracılığıyla 190 milyon TL net alış gerçekleştirdi. Bu durum, endeksin yükselişine paralel olarak yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Peki, bu süreçte Tera Yatırım müşterileri en fazla hangi hisseleri satışa sundu?

Tera Yatırım Üzerinden En Çok Satılan Hisseler Hangileri?

12 Şubat 2025 tarihinde Tera Yatırım üzerinden en fazla işlem gören hisseler arasında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) da yüksek işlem hacimleri ile dikkat çekti.

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR) gibi diğer hisseler de yatırımcıların ilgisini çeken şirketler arasında yer aldı. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) gibi önemli hisseler de işlem görenler arasında bulunuyor.

Yatırımcıların Tercihleri Neden Değişiyor?

Borsa endeksinin yükselmesi, yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisini artırırken, Tera Yatırım üzerinden yapılan işlemler bu durumu net bir şekilde yansıtıyor. Özellikle bankacılık hisseleri gibi sektörlerdeki değişimler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor. Bu bağlamda, Pegasus (PGSUS) hisseleri tüm zamanların rekorunu kırarken, diğer hisselerde de benzer hareketlilikler gözlemleniyor.

Yatırımcılar, BofA gibi büyük finans kuruluşlarından gelen alım sinyalleri ile birlikte, NETCD, AKHAN, CWENE ve PEKGY gibi hisselerde de yoğun işlemler gerçekleştirmekte. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların yatırımcı davranışları üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.

İşlem Hacimlerinde Dikkat Çeken Gelişmeler

Tera Yatırım üzerinden yapılan işlemler, sadece belirli hisselerle sınırlı kalmıyor. THY, Aselsan ve Akbank gibi büyük şirketler de en fazla açığa satılan hisseler arasında yer alıyor. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerin ve yatırımcıların risk algısının değiştiğini gösteriyor.

Ayrıca, ALTIN.S1 Darphane Altın Sertifikası işlemlerinde de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. 12 Şubat 2026 tarihine kadar sürecek olan bu süreçte, yatırımcıların hangi hisselere yöneldiği merak konusu olmaya devam ediyor.