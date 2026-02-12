Dolar
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi sonuçları neyi gösteriyor?

Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi sonuçları neyi gösteriyor?

Hasan Can Kaya'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı. Detaylar haberimizde.

Yayınlanma
14
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi sonuçları neyi gösteriyor?
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın, ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Kaya'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kan ve saç analizleri sonucunda, yasaklı madde kullanımına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Test sonuçları ne diyor?

Ocak 2026'nın sonunda gözaltına alınan Hasan Can Kaya'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki analiz sonuçları, kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi raporda, Kaya'dan alınan kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeye dair bulguya rastlanmadığı belirtildi. Bu durum, Kaya'nın savunması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rapora göre, Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif sonuçlandı. Vücudunda yasaklı madde izine veya kullanımına dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulandı. Bu sonuçlar, Kaya'nın masumiyetini kanıtlamak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Soruşturma süreci nasıl ilerliyor?

Hasan Can Kaya'nın ikametinde yapılan aramalarda da suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Bu durum, soruşturmanın seyrini etkileyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kaya'nın gözaltı sürecinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadığını ve adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına inandığını ifade ettiği kaydedildi.

Kaya, “Hayatım boyunca değil yasaklı madde, sigara bile kullanmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim.” şeklinde bir açıklama yaparak, kamuoyuna mesaj gönderdi.

Kaya'nın durumu ne olacak?

Hasan Can Kaya'nın durumu, kamuoyunda büyük bir merakla takip ediliyor. Ünlü komedyenin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından nasıl bir süreç yaşayacağı ve soruşturmanın seyrinin ne yönde ilerleyeceği, ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Kaya'nın durumu, hem hayranları hem de medya tarafından dikkatle izlenmeye devam edilecek.

