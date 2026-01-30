Ankara - Arıkan'dan, Dervişoğlu'na Ziyaret

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu Ankara'daki İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından, her iki lider ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki önemli konuları ele aldı.

Suriye ve İran Üzerine Görüşmeler

Dervişoğlu, toplantıda Suriye ve İran'daki gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapan Dervişoğlu, "Terör örgütlerinden arınmış bir Suriye hayalimizi müştereken paylaştık. Ayrıca İran'ın kendi geleceğini tayin etme hakkını sürdürmesi gerektiğini ve Birleşmiş Milletler'in uluslararası kurumlarını devreye sokma konusundaki beklentimizi ifade ettik" dedi.

Terörizme Karşı İtidal Çağrısı

Dervişoğlu, Türkiye’deki terörizme karşı yürütülen "terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, açılım süreci ve bağlı komisyon çalışmalarına katılmadıklarını dile getirdi. "Terör örgütünün ve onun siyasi uzantılarının süreçten arındırılması noktasında bir hakim görüşüm var" diyen Dervişoğlu, milli hassasiyet alanlarının provoke edilmemesi gerektiğini vurguladı. Provokasyonlara karşı halkın itidal göstermesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, bu tür kışkırtmaları önlemek için uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin Güvenliği ve Suriye Politikasına Vurgu

Dervişoğlu, Türkiye'nin Suriye’de kendi kontrolünde bir güvenlik koridoru oluşturması gerektiğini ifade ederek, "Süleyman Şah Türbesi'nin yeniden eski yerine taşınması konusunda Türkiye'nin ısrarcı olmasından yanayım" dedi. Suriye'nin mevcut durumunu yüzeysel bulduğunu belirten Dervişoğlu, "Bölge hassas bir coğrafya ve burada terör örgütlerinin varlığını kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

Dış Politika Üzerine Değerlendirmeler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, Türkiye'nin iç ve dış politikalarını değerlendirdiklerini söyleyerek, "İçerideki iktidarın uzun süredir uyguladığı politikaların doğurduğu sonuçların onarılması gereken hatalara yol açtığını görüyoruz. Ayrıca, bölgedeki gelişmelerin hızlı bir şekilde Türkiye'nin etrafındaki çemberin daralmasına neden olduğunu belirttik" dedi. Arıkan, muhalefet partileri olarak Meclis'teki çalışmalarını ve iktidarın dış politikadaki hatalarını da ele aldıklarını ifade etti.