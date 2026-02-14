Dolar
Haberin Gündemi Spor Bundesliga'nın 22. Haftasında Hamburg ve Union Berlin Karşı Karşıya Geliyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bundesliga'nın 22. Haftasında Hamburg ve Union Berlin Karşı Karşıya Geliyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Hamburg, Bundesliga'nın 22. haftasında Union Berlin'i ağırlıyor. Maçın detayları ve yayın bilgileri haberimizde.

Yayınlanma
14
Bundesliga'nın 22. Haftasında Hamburg ve Union Berlin Karşı Karşıya Geliyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Bundesliga'nın 22. haftasında Hamburg, Volksparkstadion'da Union Berlin ile karşılaşacak. Bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Hamburg, son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle düşme hattından uzaklaşarak 11. sıraya yükseldi. Taraftarının desteğiyle, bu maçta galip gelerek ilk 10'a girmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip, 22 puanla sezona iyi bir başlangıç yapmış durumda ve Bundesliga'ya döndüğü bu sezondan memnuniyet duyuyor.

Öte yandan, 25 puanla 8. sırada bulunan Union Berlin, Avrupa kupalarına katılma hayalini sürdürmekte. Başkent ekibi, zorlu Hamburg deplasmanından puan veya puanlar almayı planlıyor. Bu karşılaşmada Hamburg'un savunma gücü ile Union Berlin'in organize oyunu kozlarını paylaşacak ve maçın sonucu merakla bekleniyor.

Hamburg-Union Berlin Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak. Bu tarih, her iki takımın taraftarları için önemli bir gün olacak. Hamburg, iç sahada sergilediği dirençli futbolla dikkat çekiyor; son olarak Bayern Münih ile oynanan beraberlik ve Heidenheim galibiyeti, takımın moralini artırmış durumda.

Ancak, ev sahibi ekipte hücum hattında yaşanan bazı sakatlıklar, teknik heyeti rotasyona zorlayabilir. Bu durum, Hamburg'un maçtaki performansını etkileyebilir. Taraftarlar, takımın bu zorlu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

Hamburg-Union Berlin Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Volksparkstadion'daki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu yayın, taraftarların maçı takip etmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu mücadelede, izleyiciler heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

Union Berlin cephesinde ise savunma disiplini her zamanki gibi ön planda. Son maçında Eintracht Frankfurt ile berabere kalan başkent ekibi, deplasmanda rakibini bozup hızlı ataklarla sonuç almayı planlıyor. İstatistiksel olarak beraberlik ihtimalinin yüksek olduğu bu randevu, her iki camia için de prestijin ötesinde bir anlam taşıyor.

Muhtemel 11'ler ve Maçın Hakemi

Hamburg'un muhtemel 11'i: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Asllani, Toure. Union Berlin'in muhtemel 11'i: Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. Maçın hakemi Florian Badstübner olarak atanmış durumda. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecektir.

#Bundesliga
#Hamburg
