Sancaktepe'de Yangın: 3 Katlı Binanın 2. Katında Çıkan Alevler Bir Kişiyi Yaraladı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangın, 3 katlı bir binanın 2. katını etkisi altına aldı. Yangın, saat 03.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi Filiz Sokak'taki dairede başladı. Alevler, kısa sürede binanın diğer katlarına da sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu.

Yangının çıkışının hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan bir yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangının Sebebi Ne Olabilir?

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Yangın sırasında yaralanan yabancı uyruklu kişinin durumu ağır olarak değerlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Yangın sırasında binanın giriş katı ve 2. katı yoğun dumanla kaplanırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak çevredeki vatandaşların uzak durmasını sağladı.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahale Süreci

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, binanın yapısal bütünlüğünü korumak için dikkatli bir şekilde hareket etti. Yangın söndürüldükten sonra, ekipler binada soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu süreçte, yangının yayılma ihtimaline karşı önlemler alındı ve çevredeki diğer binaların güvenliği sağlandı.

Yangın sonrası, olay yeri inceleme ekipleri de binada detaylı bir araştırma yaparak, yangının nedenine dair ipuçları aradı. Yangının çıkış kaynağına dair yapılacak araştırmalar, ilerleyen günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.