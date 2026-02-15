Aziz Yıldırım'ın DEARSAN Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri İçin İki Yeni Gemi İnşa Ediyor

Dolar
Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için iki yeni hücumbot inşa ediyor. İkinci gemi denize indirildi.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği iki adet 50 metre güdümlü mermili hücumbottan ikincisini başarıyla denize indirdi. Bu önemli gelişme, denizcilik ve savunma sanayii alanındaki işbirliğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

İlk Geminin Başarılı İnişi Sonrası İkinci Geminin Töreni

AL GHARIYAH (Q52) isimli geminin denize iniş töreni, Türk ve Katar Deniz Kuvvetleri heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Murat Gordi de yer aldı. İlk gemi AL WAKRAH (Q51) ise 17 Kasım 2025 tarihinde suya indirilmişti. İkinci geminin denizle buluşması, projede önemli bir aşamanın tamamlandığını gösteriyor.

Projenin Detayları ve Gelecek Aşamaları

21 Haziran 2023 tarihinde Doha’da imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilen hücumbotlar, 50,76 metre uzunluğunda, 9,53 metre genişliğinde ve 2,10 metre su çekimine sahip olacak. Bu gemiler, azami 36 knot hız ve 1000 deniz mili menzil kapasitesiyle tasarlandı. Modern muharebe ihtiyaçlarına uygun sensör ve silah sistemleri ile donatılacak olan bu platformlar, Katar'ın bölgesel deniz güvenliği kapasitesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Törene Katılan İsimler ve Açıklamalar

Törene katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla'nın denizcilik ve savunma sanayii alanındaki güçlü konumunu vurgulayarak, “Bugün, Tuzla’mızın denizcilik ve savunma sanayii alanındaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştiren anlamlı bir törene katılım sağladık” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Yıldırım’ın davetiyle gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte yer almanın kendileri için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti.

Deniz Güvenliği İçin Stratejik Bir Adım

Bu gemilerin, Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Arap Denizi’nde etkin görev icra etmesi planlanıyor. Katar’ın deniz güvenliği kapasitesine önemli katkılar sağlaması beklenen bu projeyle birlikte, bölgedeki denizcilik faaliyetlerinin daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor. DEARSAN Tersanesi, bu tür projelerle hem yerel hem de uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.

