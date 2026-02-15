Dolar
Real madrid, la liga'da real sociedad'ı 4-1 yenerek liderliğini pekiştirdi mi?

Real Madrid, La Liga'nın 24. haftasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederek puanını 60'a yükseltti.

Yayınlanma
14
Real madrid, la liga'da real sociedad'ı 4-1 yenerek liderliğini pekiştirdi mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Real Madrid, La Liga'nın 24. haftasında Santiago Bernabéu Stadyumu'nda konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-1'lik skorla mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini devam ettirdi. Bu sonuç, Real Madrid'in liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşmanın başlangıcı nasıl şekillendi?

Maçın başlama düdüğünden itibaren ev sahibi ekip, Real Madrid, hızlı bir başlangıç yaptı. 5. dakikada Gonzalo García'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak bu avantajı uzun süre koruyamadı ve 21. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle eşitliği sağlandı.

Real Madrid, bu duruma rağmen moral buldu ve ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. 25. dakikada Vinícius Júnior, bir penaltı kazandırarak skoru 2-1'e getirdi. Ardından 31. dakikada Federico Valverde'nin etkileyici vuruşuyla fark ikiye çıkarıldı ve ilk yarı 3-1'lik skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda neler yaşandı?

İkinci yarıya da hızlı başlayan Real Madrid, 48. dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu kez Vinícius Júnior, topu ağlarla buluşturarak skoru 4-1 yaptı. Brezilyalı futbolcu, bu maçta iki penaltı golüyle dikkat çekti ve takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı. Genç yetenek, takımının oyununa önemli bir katkı sağladı. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Real Sociedad, 31 puanda kalarak 11 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu.

Diğer takımların durumu ne?

Bu maçın ardından gözler diğer takımlara çevrildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi mesaisine başladı ve Juventus maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe ise Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklanarak sezon sonu için transfer planlarını yapıyor. Bu süreçte takımların performansları ve stratejileri, ligdeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

