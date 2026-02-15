Dolar
15 Şubat 2026 Tarihinde Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

15 Şubat 2026 Tarihinde Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Fındık fiyatları 15 Şubat 2026 itibarıyla güncellenirken, piyasalarda sert düşüşler yaşandı.

Yayınlanma
14
15 Şubat 2026 Tarihinde Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Okunma Süresi: 3 dk

Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındık, 15 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla güncellenen fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Üreticiler ve yatırımcılar, serbest piyasa ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle son günlerde fındık fiyatlarında belirgin bir değişim gözlemlenmemişken, yeni açıklanan fiyatlarla birlikte sert bir düşüş yaşandı.

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun gibi illerde fındık üreticileri, serbest piyasa fiyatları ile TMO'nun müdahale alımlarını dikkatle izliyor. 15 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla güncel fındık fiyatları, piyasanın genel durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Fındık Fiyatlarında Düşüş Nedenleri Neler?

2025 yılı fındık piyasası, hareketli bir başlangıç yapmıştı. Ocak ayında 127 TL seviyelerinde işlem gören fındık fiyatları, kısa sürede 132 TL'ye kadar tırmandı. Ancak, Mart ayı sonunda yaşanan don felaketi sonrası piyasa hızla yükselişe geçerek Giresun'da 195 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. 11 Mayıs 2025 tarihinde INC'nin 'dondan kayıplar sınırlı' açıklaması sonrasında ise serbest piyasalarda hızlı bir geri çekilme yaşandı.

Temmuz ayından itibaren başlayan yükseliş, kısa süre önce 450 TL'ye kadar ulaştı. Ancak Ekim ayında Karadeniz Bölgesi'nde fındık fiyatları, uzun bir aradan sonra yeniden düşüş trendine girmiş durumda. Bu durum, üreticilerin ve yatırımcıların piyasa beklentilerini etkileyen önemli bir faktör haline geldi.

İl İl Güncel Fındık Fiyatları Nasıldır?

Fındık fiyatları, arz-talep dengesi, döviz kurları ve dünya piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 15 Şubat 2026 itibarıyla serbest piyasada en yüksek fındık fiyatı, kilogram başına 284,88 TL ile Ordu ve Giresun'da görülmektedir. Trabzon, Fatsa ve Bartın ise 284,75 TL ile bu fiyatı takip etmektedir. Bu fiyatlar, üreticiler için önemli bir gösterge oluştururken, piyasanın nabzını tutmaya devam ediyor.

Üreticiler, fındık alım fiyatlarını dikkate alarak üretim ve ticaret planlamalarını yapmaya devam etmektedir. Fındık fiyatlarındaki bu değişimler, çiftçilerin ekonomik planlamalarında belirleyici bir rol oynamaktadır.

Piyasa Gelişmeleri Nasıl Seyrediyor?

Fındık üreticileri ve yatırımcılar, 15 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla açıklanan serbest piyasa ve TMO fiyatlarını dikkatle izliyor. Fındık fiyatlarında son günlerdeki değişimlerin yanı sıra, piyasa dinamikleri de önemli bir rol oynamaktadır. Üreticilerin alım fiyatlarına göre hareket etmesi, piyasanın genel durumunu etkileyen bir diğer unsurdur.

15 Şubat 2026 tarihi itibarıyla güncellenen fındık fiyatları, hem üreticiler hem de yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Fındık fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasanın geleceği hakkında ipuçları vermektedir.

