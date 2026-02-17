Doğu akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı: hangi bölgeler etkilenecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz bölgesinde beklenen kuvvetli yağışlar hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bölgedeki yağışların bugün Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde etkili olacağı, yarın ise Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın güney ve batısı ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetlenerek devam edeceği öngörülüyor.

Yağışların türleri ve beklenen etkileri neler?

Bu yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olmasının yanı sıra, kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kuvvetli kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu durumun çeşitli olumsuz hava koşullarına yol açabileceğini belirtiyor.

Kuvvetli yağışların yol açabileceği tehlikeler

Kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklar arasında sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, heyelan gibi durumlar yer alıyor. Ayrıca, kar yağışı beklenen bölgelerde tipi ve ulaşımda aksamalar meydana gelebilir. Kıyılarda ise hortum riski bulunmaktadır.

Vatandaşların alması gereken önlemler nelerdir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu tür hava koşullarında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor. Özellikle yağışların yoğun olacağı bölgelerde, su baskınları ve sel riskine karşı gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Bu süreçte, hava durumu raporlarının takip edilmesi ve yerel uyarılara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.