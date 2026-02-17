Dolar
Haberin Gündemi Spor Oryantiring il birinciliği niğde'de başarıyla tamamlandı mı?

Oryantiring il birinciliği niğde'de başarıyla tamamlandı mı?

Niğde'de gerçekleştirilen Oryantiring İl Birinciliği, heyecan dolu anlara sahne oldu ve başarılı sporcular belirlendi.

Yayınlanma
14
Oryantiring il birinciliği niğde'de başarıyla tamamlandı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Küçükler Oryantiring İl Birinciliği Müsabakaları, Niğde'de büyük bir katılımla sona erdi. Bu yılki yarışmalara, 5 okuldan toplamda 65 sporcu katıldı ve etkinlik, Niğde Atatürk Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Doğanın içinde, zorlu parkurlarda mücadele eden öğrenciler, hem fiziksel hem de zihinsel yeteneklerini sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Küçük Erkekler Kategorisinde Hangi Okullar Öne Çıktı?

Küçük Erkekler kategorisinde, Özel Niğde Final Akademi Ortaokulu birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Bu okulun ardından, İlhanlı Ortaokulu ikinci, Şehit Serdal Güneş İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü sırada yer aldı. Özel Niğde Düşünür Koleji Ortaokulu, bu kategoride dördüncü olarak yarışmayı tamamladı. Bu sonuçlar, okullar arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığını göstermektedir.

Küçük Kızlar Kategorisinde Hangi Okul Birinci Oldu?

Küçük Kızlar kategorisinde ise birinciliği, Şehit Serdal Güneş İmam Hatip Ortaokulu elde etti. Bu okulun ardından, İlhanlı Ortaokulu ikinci, Özel Niğde Final Akademi Ortaokulu üçüncü ve Özel Niğde Düşünür Koleji Ortaokulu dördüncü olarak sıralandı. Bu sonuçlar, genç sporcuların yeteneklerini geliştirmeleri açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

Oryantiringin Önemi Nedir?

Oryantiring, bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir spor dalıdır. Bu tür etkinlikler, gençlerin doğayla olan bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda takım çalışması ve stratejik düşünme becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Niğde'deki bu müsabakalar, genç sporcular için önemli bir deneyim ve öğrenme fırsatı sunmuştur.

Spor
