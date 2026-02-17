Çanakkale bayramiç'te icradan satılık tarla fırsatı ne sunuyor?

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yer alan Üzümlü Köyü'nde, toplamda 21.563 metrekare büyüklüğünde bir tarla icradan satışa çıkarılmıştır. Bu satış, yatırımcılar ve tarım alanında faaliyet gösterenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. İlan.gov.tr üzerinde yer alan bilgilere göre, tarla için belirlenen muhammen bedel 6.468.954 TL olarak açıklanmıştır.

Satışın Detayları Neler?

Tarla, bir mahkeme satış kararı doğrultusunda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar arasında yer almaktadır. İlgilenenler, taşınmazın ayrıntılı görsellerine ve artırmaya ilişkin şartlara ulaşmak için esatis.uyap.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. Satışa konu olan tarla ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, 2025/119 SATIŞ sayılı dosya numarasını kullanarak detayları inceleyebilirler.

Artırma Bilgileri Hakkında Neler Biliniyor?

İlk artırma, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 12:10'da başlayacak ve 29 Nisan 2026 tarihinde saat 12:10'da sona erecektir. İkinci artırma ise 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 12:10'da başlayacak ve 3 Haziran 2026 tarihinde saat 12:10'da tamamlanacaktır. Bu tarihler, yatırımcılar için önemli bir zaman dilimini ifade etmektedir.

Yatırımcılar İçin Fırsatlar Sunuyor mu?

Çanakkale Bayramiç'te yer alan bu tarla, hem tarımsal faaliyetler hem de yatırım amaçlı değerlendirmeler için cazip bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Bölgedeki tarım potansiyeli ve doğal güzellikler, bu tür mülklerin değerini artıran unsurlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği düşünülmektedir.