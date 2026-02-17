Dolar
Mallorca küme düşerse vedat'ın fenerbahçe'ye dönüşü kolaylaşır mı?

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için devre arasında girişimlerde bulunmuştu. Mallorca'nın durumu, transfer sürecini etkileyebilir.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Fenerbahçe, devre arasında eski futbolcusu Vedat Muriqi için transfer girişimlerinde bulunmuştu. Ancak, İspanyol ekibi Mallorca, küme düşmeme mücadelesi verdiği için bu ayrılığa izin vermedi. Sezon sonunda Mallorca'nın durumu değişirse, Vedat'ın yeniden Fenerbahçe'ye katılması mümkün olabilir.

Mallorca'nın Küme Düşme Mücadelesi Nedir?

La Liga'da bu sezon zorlu bir mücadele veren Mallorca, 24 puanla 19. sırada yer almakta. 20 takımlı ligde, küme düşme hattında bulunan Mallorca, sezonun sonuna doğru bu durumu değiştirmeye çalışıyor. Takımın bu sezonki performansı, Vedat Muriqi'nin de katkısıyla dikkat çekiyor. Kosovalı forvet, 23 lig maçında 16 gol ve 1 asistle etkileyici bir performans sergiledi.

Ancak, Mallorca'nın mevcut durumu, Vedat'ın geleceğini doğrudan etkiliyor. 24. hafta sonunda, Mallorca'nın 18. sıradaki Rayo Vallecano ile arasındaki puan farkı oldukça az. Bu durum, takımın sezon sonunda küme düşme ihtimalini artırıyor.

Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ile Olan İlişkisi Nasıldır?

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde önemli bir oyuncu olarak öne çıkmıştı. Devre arasında Fenerbahçe, Vedat için bir transfer teklifi yapmıştı. Ancak, Mallorca'nın bu süreçte oyuncuyu bırakmaması, Fenerbahçe'nin planlarını sekteye uğrattı. Vedat, devre arasında Fenerbahçe'ye dönüş için yeşil ışık yakmıştı, fakat takımının küme düşme mücadelesi nedeniyle ayrılmayı tercih etmedi.

Eğer Mallorca, sezon sonunda küme düşerse, 31 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'ye dönüş ihtimali artacaktır. Fenerbahçe, bu durumu yakından takip ediyor ve Vedat'ın performansını gözlemliyor.

İspanya'daki Rekabetin Durumu Nasıldır?

İspanya La Liga'da, Mallorca'nın yanı sıra birçok takım da küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya. Sevilla, Alaves, Valencia ve Elche gibi takımlar da benzer bir mücadele veriyor. Bu durum, ligdeki rekabeti daha da artırıyor. Mallorca'nın durumu, sadece Vedat için değil, aynı zamanda diğer takımlar için de kritik bir öneme sahip.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için yapacağı yeni girişimler, sezon sonunda Mallorca'nın ligdeki konumuna bağlı olarak şekillenecek. Mallorca'nın durumu, transfer dönemi yaklaşırken dikkatle izleniyor.

