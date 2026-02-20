Dolar
Borsa İstanbul, Yetkisiz Gümüş Satışlarına Karşı Yasal Süreç Başlatıyor

Borsa İstanbul, Yetkisiz Gümüş Satışlarına Karşı Yasal Süreç Başlatıyor

Borsa İstanbul, granül gümüş ürünleriyle ilgili yetkisiz satışlara karşı yatırımcıları uyardı ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Yayınlanma
14
Borsa İstanbul, Yetkisiz Gümüş Satışlarına Karşı Yasal Süreç Başlatıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Borsa İstanbul, yatırımcıların dikkatini çekerek granül gümüş ürünleriyle ilgili yetkisiz satışların artış gösterdiğini bildirdi. Kurum, bu tür alım-satımlarla ilgili olarak hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Yatırımcıların, yalnızca lisanslı ve yetkili kanallarda işlem yapmaları gerektiği vurgulandı.

Kurum, granül gümüş alım satımına ilişkin mevzuat hükümlerini hatırlatan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, standartlara uymayan satışların kambiyo mevzuatına aykırılık teşkil ettiği ifade edildi. Son dönemde internet ortamında yapılan incelemelerde, granül gümüşlerin küçük şeffaf poşetler veya plastik kavanozlar içerisinde satıldığı tespit edildi.

Granül Gümüş Satışlarında Hangi Şartlar Geçerli?

Yapılan satışların mevzuata aykırı olduğu ve konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edildiği belirtildi. İlgili mevzuat kapsamında, standart işlenmemiş gümüşün en az yüzde 99,9 saflıkta olması gerektiği kaydedildi. Satışı yapılacak granül gümüşlerin, mühürlü granül torbası içinde sunulması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, torba üzerinde ayar, ağırlık (torba hariç) ile rafineri ismi veya ambleminin yer alması zorunluluğu bulunduğu ifade edildi. Ürün üzerinde “Granül Gümüş” veya “Silver Granules” ibaresi ile üretim tarihinin açıkça belirtilmesi gerektiği de açıklamada yer aldı. Bu şartları taşımayan granül gümüşlerin alım satımının yapılamayacağı vurgulandı.

Yetkili Kurumlar Dışında Satış Yapmak Yasak mı?

Açıklamada, yurt içinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ticaretinin yalnızca belirli kurumlar tarafından yapılabileceği hatırlatıldı. Bu kapsamda, Darphane, Bakanlıkça yetkilendirilmiş rafineriler, bankalar, kıymetli madenler aracı kuruluşları, yetkili müesseseler ile Ticaret Bakanlığı’ndan yetki almış kuyum işletmeleri alım satım yapmaya yetkili kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Borsa İstanbul’un duyurusunda, belirtilen kurallara aykırı hareket edenler hakkında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında yasal işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması ve piyasa düzeninin korunması amacıyla mevzuata uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Borsa İstanbul, yatırımcıları yetkisiz satışlardan korunmaları konusunda uyararak, güvenilir ve lisanslı kaynaklardan işlem yapmaları gerektiğini vurguladı. Bu durum, hem yatırımcıların haklarının korunması hem de piyasa düzeninin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, yatırımcıların dikkatli olmaları ve yalnızca yetkili kurumlarla işlem yapmaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Bu tür önlemler, piyasa güvenliğini artırmakta ve yatırımcıların haklarını korumaktadır.

