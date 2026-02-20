2026 Cemre Düşme Takvimi: İlk Cemre Havaya Düştü, İkinci Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?

Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin düşme tarihleri 2026 yılı için netleşti. İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte, doğanın uyanış sürecinin bir parçası olarak ikinci cemrenin suya düşüş tarihi merakla bekleniyor. Cemre düşme takvimi, halk takvimine göre birer hafta arayla gerçekleşen üç aşamalı bir doğa olayıdır.

İlk cemre, 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde havaya düşerek, hava sıcaklıklarının artışına zemin hazırlamıştır. Bu süreç, insanların doğanın değişimini gözlemlemesine olanak tanırken, suyun ısınmasını sağlayacak olan ikinci cemrenin düşüşü de büyük bir önem taşımaktadır.

İkinci Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?

2026 yılı takvimine göre ikinci cemre, 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Bu düşüş, su kütlelerinin ısınma sürecini başlatacak ve halk inanışına göre denizler, göller ve akarsulardaki buzların tamamen çözülmesine neden olacaktır. Su sıcaklığındaki bu artış, baharın gelişini müjdeleyen önemli bir işaret olarak kabul edilmektedir.

İlk cemrenin havayı ısıtmasının ardından gerçekleşen bu aşama, doğanın uyanışını hızlandırarak, insanların tarımsal faaliyetlerine yönelik hazırlık yapmalarına olanak tanır. Bu nedenle, ikinci cemrenin düşüşü, çiftçiler ve doğa severler tarafından dikkatle takip edilmektedir.

2026 Cemre Düşme Takvimi ve Sıralaması

Cemreler her yıl olduğu gibi 2026 yılında da yedişer gün arayla üç aşamada düşmektedir. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre toprağa düşmektedir. 2026 yılı için cemre düşme tarihleri şu şekildedir: 1. Cemre (Havaya): 19-20 Şubat 2026, 2. Cemre (Suya): 26-27 Şubat 2026, 3. Cemre (Toprağa): 5-6 Mart 2026. Bu sıralama, güneş ışınlarının atmosferden başlayarak yeryüzünün derinliklerine kadar olan ısınma rotasını temsil eder.

Her bir cemre düşüşü, doğada somut bir değişikliği beraberinde getirir. Hava yumuşar, sular ısınır ve toprak canlanmaya başlar. Bu süreç, tarımsal faaliyetlerin başlaması için önemli bir işaret olarak kabul edilmektedir.

Cemre Düşmesi Ne Anlama Gelir?

Eski halk takvimine göre cemre, kıştan bahara geçişin meteorolojik anahtarıdır. Bu süreç, yalnızca bir inanış değil, aynı zamanda toprağın tarıma hazırlanması için bir işarettir. Cemrelerin düşüşü, doğanın döngüsünü ve mevsimlerin değişimini simgeler. Her düşüş, insanlara doğanın ritmini hatırlatır.

Üçüncü cemre, 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek. Bu son adım, baharın resmen başladığının kanıtı olarak kabul edilir. Toprağın ısınmasıyla birlikte bitkilerin özsuyu hareketlenir, ağaçlar çiçek açmaya hazırlanır ve tarımsal faaliyetler ivme kazanır. Anadolu'da çiftçiler, ekim ve dikim işlerine başlamak için genellikle bu son cemrenin düşmesini bekler.