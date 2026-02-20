Şanlıurfa'da 2026 Ramazan İftar ve Sahur Vakitleri Ne Zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayının bereketli serinliğiyle kapımızı çaldı. Şanlıurfa'da milyonlarca Müslüman, manevi huzur ikliminde oruç ibadetini yerine getirmek için sahur ve iftar sofralarına oturuyor. Bu dönemde, özellikle iftar ve sahur vakitleri, ibadetlerini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor.

Şanlıurfa'nın geniş coğrafyasında, her ilçede vatandaşlar 'Bugün Şanlıurfa'da ezan saat kaçta okunacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, bu konuda en güvenilir rehber niteliğinde. Ramazan ayının bu önemli gününde iftar ve sahur vakitlerini güncel verilerle sizler için derledik.

Şanlıurfa iftar ve sahur saatleri 2026 ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 Ramazan ayında Şanlıurfa'da iftar vakti her gün farklı saatlerde gerçekleşecek. İftar saatleri, günlerin uzamasıyla birlikte değişiklik gösterecek. Bu nedenle, her gün iftar saatini kontrol etmek, ibadetlerini vaktinde yapmak isteyenler için önemlidir.

Sahur vakti ise, oruç tutacak olanların ibadetlerini yerine getirebilmeleri için belirlenen son saati ifade etmektedir. Sahur saatleri de, Ramazan ayı boyunca her gün güncellenmektedir. Bu bilgiler, Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilir.

Oruç tutmanın kuralları ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Diyanet'in temel bilgilendirmelerine göre; oruçluyken bilerek bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Ayrıca ağza giren yağmur, kar veya dışarıdan gelen bir su damlasının isteyerek yutulması da orucu sakatlayan durumlardır. Bu gibi durumlarda orucun bozulması halinde gününe gün kaza veya duruma göre kefaret gerekebilir.

Pek çok vatandaşın tereddütte kaldığı bazı durumlar aslında orucu bozmaz. Unutarak bir şey yemek veya içmek, misvak kullanmak veya diş fırçalamak, göz damlası kullanmak veya parfümlenmek gibi durumlar orucu etkilemez. Bu bilgiler, Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olanlar için önemli bir rehber niteliği taşır.

Kimler oruç tutamaz ve ne yapmalıdır?

İslam dini kolaylık dinidir. Bu nedenle bazı durumlarda kişilerin oruç tutmamasına müsaade edilmiştir. Hastalık, yolculuk, yaşlılık, hamilelik ve emzirme gibi durumlar, oruç tutmama nedenleri arasında yer almaktadır. Eğer bir kişi geçici bir sebeple oruç tutamıyorsa, bu günleri Ramazan sonrasında uygun olduğu bir vakitte kaza etmelidir.

Ancak iyileşme ümidi olmayan bir hastalığa sahip olanlar veya çok yaşlı olanlar, tutamadıkları her gün için bir fakiri doyuracak miktar olan fidye miktarını ödemelidirler. Bu durum, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde ibadetlerin yerine getirilmesine olanak tanır.