Dolar
43,9650 %0.05
Euro
51,5584 %-0.77
Gram Altın
7.566,78 % 1,76
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Abd-iran gerilimi emtia piyasalarını nasıl etkiliyor?

Abd-iran gerilimi emtia piyasalarını nasıl etkiliyor?

ABD ve İran arasındaki gerilim, emtia piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açtı. Altın ve diğer varlıklar üzerindeki etkileri incelendi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Abd-iran gerilimi emtia piyasalarını nasıl etkiliyor?
Okunma Süresi: 2 dk

ABD ve İran arasındaki gerilim, emtia piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açarak yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Özellikle altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebin artması, bu süreçte dikkat çeken bir gelişmedir. Riskli varlıklar ise bu gerilimden olumsuz etkilenerek değer kaybetmiştir.

İran'a yönelik olası saldırı haberleri, yatırımcılar arasında tedirginliğe sebep olurken, bu durum piyasalarda belirsizlik yaratmıştır. Özellikle İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında iki ülke arasında gelişen karşılıklı ataklar, yatırımcıların endişelerini artırmıştır.

Jeopolitik gerginlikler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Jeopolitik gerginlikler, özellikle savaş durumlarında dahi değerini kaybetmeyen altın fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Altın, tarihsel olarak kriz dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle, mevcut gerginlikler altında altın fiyatlarının artış göstermesi beklenmektedir.

Ayrıca, riskli varlıklar arasında yer alan borsa ve kripto para birimlerinin değer kaybetmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırmaktadır. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmanın daha da derinleşmesine yol açabilir.

Piyasalardaki belirsizlikler ve fiyatlamalar

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada fiyatlamalar, ABD'de tarife rejimine ilişkin haber akışı ile ABD-İran nükleer görüşmelerine dair belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşmiştir. Bu belirsizlikler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden olmuş ve piyasalarda dalgalanmalara yol açmıştır.

Özellikle, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların risk iştahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasalardaki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Scorpions’tan Türk Hayranlarına Özel Video Mesaj: İstanbul’u Kasırga Gibi Sallayacağız
Scorpions’tan Türk Hayranlarına Özel Video Mesaj: İstanbul’u Kasırga Gibi Sallayacağız
#Magazin / 02 Mart 2026
Adriana Lima'nın Oğlu Cyan'ın Son Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
Adriana Lima'nın Oğlu Cyan'ın Son Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
#Magazin / 02 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Şubat 2026'da Borsada En Çok Kaybettiren Hisseler Hangileri Oldu?
Şubat 2026'da Borsada En Çok Kaybettiren Hisseler Hangileri Oldu?
Ekonomi
İstanbul'un Şubat 2026 Enflasyonu Nedir ve Hangi Sektörlerde Artış Gözlemlenmiştir?
İstanbul'un Şubat 2026 Enflasyonu Nedir ve Hangi Sektörlerde Artış Gözlemlenmiştir?
Honor, 7.000 mAh Üzeri Blade Batarya Teknolojisini Tanıttı
Honor, 7.000 mAh Üzeri Blade Batarya Teknolojisini Tanıttı
Ramazan’da Hurma Tüketimi Ne Kadar Olmalı? Diyabet ve Kilo Kontrolü Olanlar İçin Önemli Uyarılar
Ramazan’da Hurma Tüketimi Ne Kadar Olmalı? Diyabet ve Kilo Kontrolü Olanlar İçin Önemli Uyarılar
Claude Uygulaması, Pentagon ile Yaşanan Gerilim Sonrası ABD App Store'da Nasıl En Popüler Hale Geldi?
Claude Uygulaması, Pentagon ile Yaşanan Gerilim Sonrası ABD App Store'da Nasıl En Popüler Hale Geldi?
Gram altın fiyatları ne durumda, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi?
Gram altın fiyatları ne durumda, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi?
Zendaya ve Tom Holland Gizlice Evlendi Mi? Hollywood'da Şok İddia
Zendaya ve Tom Holland Gizlice Evlendi Mi? Hollywood'da Şok İddia
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Neden Adliyeye Sevk Edildi?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Neden Adliyeye Sevk Edildi?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft