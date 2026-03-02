Abd-iran gerilimi emtia piyasalarını nasıl etkiliyor?

ABD ve İran arasındaki gerilim, emtia piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açarak yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Özellikle altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebin artması, bu süreçte dikkat çeken bir gelişmedir. Riskli varlıklar ise bu gerilimden olumsuz etkilenerek değer kaybetmiştir.

İran'a yönelik olası saldırı haberleri, yatırımcılar arasında tedirginliğe sebep olurken, bu durum piyasalarda belirsizlik yaratmıştır. Özellikle İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında iki ülke arasında gelişen karşılıklı ataklar, yatırımcıların endişelerini artırmıştır.

Jeopolitik gerginlikler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Jeopolitik gerginlikler, özellikle savaş durumlarında dahi değerini kaybetmeyen altın fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Altın, tarihsel olarak kriz dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle, mevcut gerginlikler altında altın fiyatlarının artış göstermesi beklenmektedir.

Ayrıca, riskli varlıklar arasında yer alan borsa ve kripto para birimlerinin değer kaybetmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırmaktadır. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmanın daha da derinleşmesine yol açabilir.

Piyasalardaki belirsizlikler ve fiyatlamalar

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada fiyatlamalar, ABD'de tarife rejimine ilişkin haber akışı ile ABD-İran nükleer görüşmelerine dair belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşmiştir. Bu belirsizlikler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden olmuş ve piyasalarda dalgalanmalara yol açmıştır.

Özellikle, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların risk iştahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasalardaki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.