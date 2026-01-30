Dolar
Mesleki Eğitim Avrupa Konseyi'nin Gündeminde

Mesleki Eğitim Avrupa Konseyi'nin Gündeminde

Mesleki Eğitim Avrupa Konseyi'nin Gündeminde
AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında genç işsizliği ve mesleki eğitimin önemi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Cıngı, mesleki eğitimin toplumda yeterince değer görmediğine ve bu algının değiştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Genç İşsizliği ve Mesleki Eğitimin Önemi

Toplantıda yaptığı konuşmada, genç işsizliğinin sadece ekonomik boyutunun değil, aynı zamanda toplumsal dengeleri ve demokratik yapıları da etkileyen bir sorun haline geldiğini vurgulayan Cıngı, eğitim sistemleri ile iş dünyası arasındaki kopukluğun gençlerde umutsuzluk ve toplumsal dışlanmaya yol açtığını ifade etti. Mesleki eğitimin yalnızca 'ikinci seçenek' olarak görülmemesi gerektiğini belirten Cıngı, meslek sahibi gençlerin daha özgüvenli, katılımcı ve demokrasiye bağlı bireyler haline geldiğini belirtti.

Türkiye'de Mesleki Eğitim Modelleri

Cıngı, Türkiye'de özellikle Kayseri'de eğitimi iş dünyası ile buluşturan modeller üzerinde çalıştıklarını belirtti. Klasik üniversite diploması anlayışının ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Cıngı, amaçlarının gençleri istihdam edilebilir kılan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan mesleklerle donatmak olduğunu söyledi. Mesleki eğitimin toplumda hâlâ yeterince değer görmediğini ve bu algının değiştirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Uluslararası İş Birliği ve Ortak Çalışmalar

Konuşmasının sonunda, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında iş birliğinin artırılması, özel sektörle ortaklıkların güçlendirilmesi ve başarılı mesleki eğitim modellerinin paylaşılmasının önemine değinen Cıngı, bu alandaki ortak çalışmaların daha kapsayıcı, rekabetçi ve güçlü bir Avrupa'nın inşasına katkı sağlayacağını ifade etti. Avrupa Konseyi'ne, ilgili komitelere ve üye ülkelere mesleki eğitim konusuna ağırlık verilmesi ve ortak çalışmalar yürütülmesi için çağrıda bulundu.

