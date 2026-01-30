Dolar
43,5080 %0.22
Euro
51,6282 %-0.85
Gram Altın
6.649,27 % -11,70
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Yeni Mersin İdman Yurdu'nda Futbolcular Maça İki Gün Kala Tesisleri Terk Etti

Yeni Mersin İdman Yurdu'nda Futbolcular Maça İki Gün Kala Tesisleri Terk Etti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yeni Mersin İdman Yurdu'nda Futbolcular Maça İki Gün Kala Tesisleri Terk Etti
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Futbol 2. Ligi'nde zor günler geçiren Yeni Mersin İdman Yurdu, maddi ve sportif sıkıntılar nedeniyle krizin derinleştiği bir döneme girdi. Alacaklarını alamayan futbolcular, Gebzespor ile oynanacak olan maça yalnızca iki gün kala Aziz Sancar Tesisleri'ni terk etti. Kulübün 62 yıllık tarihi, bu çalkantılı süreçte kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Finansal Kriz ve Sportif Başarısızlıklar

Sezonun başından beri maddi zorluklar yaşayan Yeni Mersin İdman Yurdu, ligin 18. haftasında Menemen FK ile oynanması planlanan maça çıkamayarak hükmen mağlup sayıldı ve 3 puan silme cezası aldı. Genç oyunculardan oluşan bir kadro ile 68 Aksaray maçına çıkan takım, bu karşılaşmayı 8-1 kaybederken, Bursaspor ile oynanan maçta da 3-0'lık bir yenilgi aldı. Kulüp evinde konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal karşısında ise 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar, takımın ligin son sıralarındaki yerini pekiştirdi.

Futbolcuların Kararı ve Açıklamalar

12 puanla 16. sırada bulunan Yeni Mersin İdman Yurdu'ndaki futbolcular, alacaklarının ödenmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine Aziz Sancar Tesisleri'nden ayrılma kararı aldı. Teknik direktör Nurullah Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, birkaç gün önce yapılan görüşmelerde olumlu gelişmelerin olduğu belirtildiğini, ancak sonrasında valiliğin bu konuda bir yaptırım uygulamayacağını ifade etti. Kaya, "Biz bir çözüm yolu bulamadık" diyerek, futbolcuların artık kendi yollarını çizeceklerini vurguladı. Kaya, "Emek verenlerin hakkını almadığı bir ortamdayız. Biz elimizden geleni yaptık, ama artık yapabileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kapanma Tehlikesi

Sezon başında yapılan toplantılarda kulüp yöneticileri ve yerel idarecilerle belirli umutlar beslenmişken, gelinen noktada Yeni Mersin İdman Yurdu'nun kapanma riski gündeme geldi. Pazar günü oynanması planlanan Gebzespor maçına çıkmamaları durumunda, kulüp 3. Lig'e düşürülecek. Bu durum, 68 yıllık köklü bir kulüp olan Yeni Mersin İdman Yurdu'nun geleceği için endişe verici bir tablo oluşturuyor. Taraftarlar ve camia, bu zor günlerin sona ermesini bekliyor.

Haftalık Yatırım Araçlarının Performansı
Haftalık Yatırım Araçlarının Performansı
#Ekonomi / 30 Ocak 2026
Fatih Ürek Hayatını Kaybetti
Fatih Ürek Hayatını Kaybetti
#Gündem / 30 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Seçildi
Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Seçildi
Spor
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
MEB Duyurdu: Bilişim Sistemlerinde Kesinti Yapılacak
MEB Duyurdu: Bilişim Sistemlerinde Kesinti Yapılacak
Mesleki Eğitim Avrupa Konseyi'nin Gündeminde
Mesleki Eğitim Avrupa Konseyi'nin Gündeminde
Uyuşturucu Testi Negatif Çıkan Can Yaman'dan Açıklama
Uyuşturucu Testi Negatif Çıkan Can Yaman'dan Açıklama
Yapay Zeka Ajanları Birlikte Düşünebilir Mi? İşte Yeni Teknoloji
Yapay Zeka Ajanları Birlikte Düşünebilir Mi? İşte Yeni Teknoloji
Ekonomistlerin Beklentileri Belli Oldu: Gözler Yılın İlk Enflasyon Verisinde
Ekonomistlerin Beklentileri Belli Oldu: Gözler Yılın İlk Enflasyon Verisinde
Özel Halk Otobüsünün Çarptığı Maryam Khalilova, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Özel Halk Otobüsünün Çarptığı Maryam Khalilova, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft