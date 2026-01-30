Yeni Mersin İdman Yurdu'nda Futbolcular Maça İki Gün Kala Tesisleri Terk Etti

Türkiye Futbol 2. Ligi'nde zor günler geçiren Yeni Mersin İdman Yurdu, maddi ve sportif sıkıntılar nedeniyle krizin derinleştiği bir döneme girdi. Alacaklarını alamayan futbolcular, Gebzespor ile oynanacak olan maça yalnızca iki gün kala Aziz Sancar Tesisleri'ni terk etti. Kulübün 62 yıllık tarihi, bu çalkantılı süreçte kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Finansal Kriz ve Sportif Başarısızlıklar

Sezonun başından beri maddi zorluklar yaşayan Yeni Mersin İdman Yurdu, ligin 18. haftasında Menemen FK ile oynanması planlanan maça çıkamayarak hükmen mağlup sayıldı ve 3 puan silme cezası aldı. Genç oyunculardan oluşan bir kadro ile 68 Aksaray maçına çıkan takım, bu karşılaşmayı 8-1 kaybederken, Bursaspor ile oynanan maçta da 3-0'lık bir yenilgi aldı. Kulüp evinde konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal karşısında ise 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar, takımın ligin son sıralarındaki yerini pekiştirdi.

Futbolcuların Kararı ve Açıklamalar

12 puanla 16. sırada bulunan Yeni Mersin İdman Yurdu'ndaki futbolcular, alacaklarının ödenmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine Aziz Sancar Tesisleri'nden ayrılma kararı aldı. Teknik direktör Nurullah Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, birkaç gün önce yapılan görüşmelerde olumlu gelişmelerin olduğu belirtildiğini, ancak sonrasında valiliğin bu konuda bir yaptırım uygulamayacağını ifade etti. Kaya, "Biz bir çözüm yolu bulamadık" diyerek, futbolcuların artık kendi yollarını çizeceklerini vurguladı. Kaya, "Emek verenlerin hakkını almadığı bir ortamdayız. Biz elimizden geleni yaptık, ama artık yapabileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kapanma Tehlikesi

Sezon başında yapılan toplantılarda kulüp yöneticileri ve yerel idarecilerle belirli umutlar beslenmişken, gelinen noktada Yeni Mersin İdman Yurdu'nun kapanma riski gündeme geldi. Pazar günü oynanması planlanan Gebzespor maçına çıkmamaları durumunda, kulüp 3. Lig'e düşürülecek. Bu durum, 68 yıllık köklü bir kulüp olan Yeni Mersin İdman Yurdu'nun geleceği için endişe verici bir tablo oluşturuyor. Taraftarlar ve camia, bu zor günlerin sona ermesini bekliyor.