İŞKUR Gençlik Programı Desteği Başvurusu ve Şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Gençlik İstihdam Hamlesi çerçevesinde sunulan İŞKUR Gençlik Programı desteği, üniversite öğrencileri arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu program, öğrencilerin eğitim süreçlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan maddi desteği sağlamayı amaçlamakta. 2026 yılı itibarıyla destek ödemelerinde yapılan artışla birlikte, öğrencilerin gelir elde etme olanakları da genişletilmiş oldu. Peki, bu destekten nasıl faydalanılabilir? Başvuru şartları nelerdir? İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar? İşte tüm detaylar.

İŞKUR Gençlik Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların, belirtilen başvuru sürecini dikkatlice takip ederek gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Programın başvuru sayfasına ulaşmak için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İŞKUR Gençlik Programı Destek Miktarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamındaki destek ödemelerinin artırıldığını belirtti. Önceki yıllarda 1083 lira olan günlük destek miktarı, 2026 yılı itibarıyla 1375 liraya yükseltilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, haftada üç gün çalışma fırsatı bulan her bir genç, aylık gelirini 15 bin liradan 19 bin liraya çıkarma imkânına sahip olacak. Böylece, maddi destekle birlikte gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonları da kolaylaşacaktır.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Şartları

İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanmak isteyenlerin belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak yer almaktadır. Ayrıca, program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde programın yüklenicisi veya bağlı kuruluşlarında çalışmamış olmaları gerekmektedir. Sigortalı olarak bildirilmemiş olma şartı da aranan diğer kriterler arasında bulunmaktadır. Başvuru sahibi, hane gelir şartını da sağlamalı ve açık öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıtlı olmamalıdır.

Hangi Öğrenciler Programa Katılabilir?

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan aktif öğrencilere açıktır. Ancak, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bu programdan yararlanamamaktadır. Programın sunduğu fırsatlar sayesinde, gençlerin iş gücü piyasasında daha etkin bir rol almaları hedeflenmektedir.

İŞKUR Gençlik Programı desteği, Türkiye'deki üniversite öğrencileri için önemli bir fırsat sunmakta ve eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlayarak kariyerlerine yönelik ilk adımları atmalarına yardımcı olmaktadır.