Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, emekli maaşları ve Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli mesajlar verdi. Özel, tüm siyasi partilere, özellikle AK Parti'ye seslenerek, emeklilerin mevcut durumunun kabul edilemez olduğunu vurguladı ve acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Emekli Maaşlarına Acil Artış İhtiyacı

Özel, "Emekliyi bu halde bırakamayız. Kök maaşlara kanun yoluyla artış yapmak ve seyyanen zam vermek şarttır. Bir emekli maaşının asgari ücretin altında olması kabul edilebilir değildir." dedi. Bu açıklamalar, Türkiye'de emekli maaşlarının son yıllarda giderek azalan alım gücüne karşı bir tepki olarak değerlendirildi. Özel, ayrıca asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasının da kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Ekonomik Zorluklar ve Bütçe Eleştirileri

Konuşmasında ekonomi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özel, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na dikkat çekti. Bu bütçede faize ayrılan payın yatırımlardan daha fazla olduğuna dikkat çeken Özel, "2,7 trilyon lira faiz ödemesine, 1,4 trilyon lira yatırımlara ayrılmış. Yapılacak yatırımların toplamına ayrılan paranın iki katını faize ödüyorlar." şeklinde konuştu. Bu durum, Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizli bütçesi olarak nitelendirildi.

Gelir Vergisindeki Adaletsizliğe Dikkat Çekti

Özgür Özel, gelir vergisi tarifesindeki adaletsizliklere de değindi. 2026 yılında uygulanacak vergi tarifesinin ilk diliminin 158 bin liradan 190 bin liraya çıkarılmasının haksızlık yarattığını savunan Özel, "1 milyon liraya kadarki maaşların en düşük dilimde, yüzde 15'te vergilenmesi gerekirken, 190 bin liradan yüksek vergi dilimi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Üniversite Öğrencileri İçin Yetersiz Burs Artışı

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite öğrencilerine yönelik burs ve öğrenim kredisi artışını da eleştirdi. Lisans öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlenen burs miktarının yetersiz olduğunu ifade eden Özel, gençlerin yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekti.

Yargı Güvenilirliği ve Enflasyon Sorunu

Özel, Türkiye'de yargıya olan güvenin dünya genelinde oldukça düşük seviyelerde olduğunu belirterek, "Dünyada yargıya güvenin yüzde 90'larda olup enflasyonun çift haneli olduğu bir ülke yok." dedi. Bu bağlamda, kuvvetler ayrılığının önemine de vurgu yaptı ve bu ilkenin uygulanmadığı ülkelerde ekonomik istikrarın sağlanamayacağını savundu.

Son olarak, Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığını dile getirerek, bu duruma tepki gösterdi. Toplantının ardından, birçok konu gündeme gelmeye devam ederken, CHP'nin emekliler ve ekonomik adalet konusundaki tutumu merakla takip ediliyor.