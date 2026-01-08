Dolar
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemdeki açıklamalarını eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Özel'in ifadelerinin siyasetin sınırlarını aştığını belirten Çelik, bu söylemlerin gerçek dışı ve iftira niteliği taşıdığını savundu. Çelik, Özel'in Türkiye'nin uluslararası konumunu ve bölgesel gelişmeleri doğru okuyamadığını iddia etti.

Özgür Özel'in İddiaları

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'nın yabancı liderlerle yaptığı görüşmelere yönelik eleştirilerini çok sert bir şekilde yanıtladı. Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı'nın meşruiyet arayışında bulunduğunu iddia etmesini, siyasi tarih açısından çirkin bir iftira olarak nitelendirdi. Çelik, "Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın bir yabancı devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini ve bu nedenle pazarlık yaptığını ifade etmesi siyasi akıldan yoksun sözlerdir," dedi.

Çelik'in Değerlendirmeleri

Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarının hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde ciddiye alınacak bir karşılığı olmadığını belirtti. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumunu ve Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tutumunu anlamadan yapılan eleştirilerin geçersiz olduğunu vurguladı. "Özgür Özel'in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok," şeklinde ifadelerde bulunan Çelik, Özel'in konuya dair daha iyi bir anlayış geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası İlişkiler ve Türkiye'nin Pozisyonu

Çelik, Cumhurbaşkanı'nın uluslararası alandaki tutumunun dünya genelinde yakından takip edildiğini belirtti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmelere karşı nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda uluslararası aktörlerin dikkatli bir şekilde izleme yaptığını kaydetti. Çelik, Özel'in bu dinamikleri anlaması ve öğrenme sürecine girmesinin önemine vurgu yaparak, siyasetin daha yapıcı bir zeminde ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

