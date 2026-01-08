Motorola, CES 2026'da Yeni Razr Fold Telefonunu Tanıttı

Motorola, katlanabilir telefon pazarındaki etkisini artırırken, CES 2026 kapsamında gerçekleştirilen Lenovo Tech World etkinliğinde yeni amiral gemisi modeli Razr Fold'u duyurdu. 2020 yılında "flip" tarzı bir telefon modeli olan Razr ile bu alanda yeniden yer alan şirket, şimdi kitap gibi katlanabilen bir telefon ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkıyor.

Motorola Razr Fold'un Teknik Özellikleri

Motorola Razr Fold, 8,09 inçlik LTPO iç ekranı ile 2K çözünürlük sunarken, dış tarafta ise 6,56 inçlik bir ekran ile kullanıcılara iki farklı kullanım deneyimi sağlıyor. Cihazın arka kısmında yer alan üçlü kamera sistemi, 50MP'lik ana kamera, 50MP ultra geniş açı ve 50MP telefoto lens ile donatılmış durumda. Bu kamera kurulumu, Dolby Vision formatında video kaydı yapabilme yeteneğine de sahip. Selfie çekimleri için kapak ekranında 32MP, iç ekranda ise 20MP çözünürlüğünde ön kameralar bulunuyor.

Yapay Zeka ve Kalem Desteği

Razr Fold, yazılım tarafında "Catch Me Up" ve "Next Move" gibi üretkenlik odaklı yapay zeka özellikleri ile donatılarak kullanıcılara daha verimli bir deneyim sunuyor. Ayrıca, cihazın Moto Pen Ultra stylus kalemi desteklemesi, not alma ve çizim yapma gibi işlemleri kolaylaştırıyor.

Özel Renk Seçenekleri ve Piyasa Girişi

Motorola, Razr Fold'un satışa çıktığında Pantone ile iş birliği yaparak geliştirdiği "Pantone Blackened Blue" ve "Pantone Lily White" adındaki iki özel renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacağını açıkladı. Bununla birlikte, Motorola, Razr Fold'un işlemci, batarya kapasitesi, fiyatlandırma ve piyasaya çıkış tarihi gibi önemli detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.

Motorola'nın Razr Fold ile katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti artırması bekleniyor. Şirketin bu yeni modelinin, Samsung'un Galaxy Z Fold ve Google'ın Pixel Fold gibi diğer ürünlerle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergileyeceği, teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor.