Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri" Açılışında Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da gerçekleştirilen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine katılarak, hemşehri birliklerinin önemini vurguladılar. Etkinlik, Erzurum'un kültürel mirasını tanıtma amacı güderken, katılımcılara hemşehrilik bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Erzurum'un Kültürel Değeri ve Birliktelik Vurgusu

Etkinlikte konuşan Bakan Tekin, memleketi Erzurum'un tanıtım gününde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Her ülkenin kendine özgü toplumsal yapıları vardır. Bu yapılar, milli birliği pekiştiren önemli unsurlardır," ifadelerini kullandı. Batı ülkelerinde sivil toplum örgütleri olarak adlandırılan yapıların, Türkiye'de hemşehri birlikleri gibi farklı bir formda olduğunu belirten Tekin, bu tür birliklerin sürdürülebilirliğinin fedakarlık gerektirdiğini vurguladı. "Bu birlikleri yaşatmak kolay bir iş değil; bu nedenle bu etkinliği düzenleyen Akın başkana teşekkür ediyorum," dedi.

Erzurum'un Tarihsel Önemi

Bakan Tekin, Erzurum'un Milli Mücadele'deki kritik rolüne de dikkat çekerek, "Erzurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli mihenk taşlarından biridir. Anadolu kültürünün ve irfanının kilidi buradadır," şeklinde konuştu. Erzurumluların dayanışma içerisinde olmalarının, devletin varlığı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Erzurum Tanıtım Günleri'nde Dayanışma ve Birliktelik Teması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise etkinlikte stant açarak emek veren Erzurumlu vatandaşlara teşekkür etti. "Erzurum Tanıtım Günleri, burada yaşayan hemşehrilerimiz ve Antalya halkı için büyük bir fırsat. Erzurum esintisinin burada yaygınlaşması gerçekten sevindirici," dedi. Göktaş, etkinliğin birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın pekiştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Etkinlikteki Gösteriler ve Katılımcılar

Etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi folklor gösterisi sunarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinliğin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Bakanlar Tekin ve Göktaş, stantları gezerek Erzurum'un kültürel zenginliklerini yerinde incelediler. Açılışa, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Antalya Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Akın Ürek gibi önemli isimler de katıldı.