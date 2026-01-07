Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'da Düşen Libya Uçağının İncelenme Sürecine İlişkin Açıklamalar

TBMM Haberleri (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da meydana gelen ve Libya askeri heyetini taşıyan uçağın incelenme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, kazanın ardından yapılan araştırmalarla ilgili olarak, karakutu ve ses kayıt cihazlarının her ikisinin de hasar gördüğünü belirtti. Uçak kazasının ardından yaşanan bu durum, hem Türkiye hem de Libya için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

İnceleme Süreci ve Uluslararası İşbirliği

Bakan Uraloğlu, olayla ilgili incelemenin gerçekleştirilmesi için gereken uluslararası işbirliğine dikkat çekti. Dünyada bu tür hasar görmüş karakutuların incelenmesi konusunda uzmanlaşmış sadece dört ülke bulunduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye’nin bu ülkelerden biriyle işbirliği yaparak inceleme gerçekleştireceğini ifade etti. Bu kapsamda, Türkiye, Libya tarafı ve uçak üreticisi ülkenin temsilcileriyle birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Uraloğlu, İngiltere'de bu işlemin yapılmasıyla ilgili karar alındığını açıkladı.

İncelemenin Yürütülmesi

Uraloğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın süreci yürüttüğünü ve incelemelerin detaylarının yakından takip edildiğini ifade etti. İncelemenin zaman alacağına dikkat çekerken, “Heyetimizi görevlendirdik, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecekler. Bu süreçte tüm taraflarla birlikte hareket edecekler.” dedi. İncelemenin tamamlanmasının birkaç ay sürebileceğini belirten Uraloğlu, karakutunun İngiltere'de incelenip incelenmeyeceği sorusuna net bir şekilde, “Evet, kesinlikle öyle. Karakutu ve ses kayıt cihazları, her ikisi de incelenecek.” şeklinde yanıt verdi.

AK Parti'ye Katılan Milletvekilinden Açıklama

Öte yandan, Uraloğlu’nun basın toplantısının ardından, AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakır, katılımının nedenini “Memlekete hizmet etmek için buradayız. Haksızlığın, iftiranın karşısında durmak için geldik.” sözleriyle açıkladı. CHP seçmenlerine yönelik bir mesaj da veren Çakır, “Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz; devletinin ve bayrağının yanında olur.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, siyasi gündemi şekillendirmeye devam ederken, Uraloğlu’nun yaptığı açıklamalarla birlikte olayın uluslararası boyutu da önem kazandı.