Gülben Ergen ile Mustafa Destici Arasındaki Başörtüsü Polemiği Büyüyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile ünlü şarkıcı Gülben Ergen arasında yaşanan tartışma, son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Gerilim, Adıyaman'daki bir anaokulu açılışında meydana gelen halay görüntüleri ile başlamış ve karşılıklı açıklamalarla daha da derinleşmiştir.

Halay Tartışmasıyla Başlayan Gerilim

Krizin çıkış noktası, Adıyaman'da düzenlenen anaokulu açılışında Gülben Ergen'in halay sırasında başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığına dair iddialar oldu. Bu görüntüler, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Ergen, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vererek, insanların kıyafetleri üzerinden ayrım yapmadığını ve halay esnasında gençlerle birlikte eğlendiğini ifade etti. Bu bağlamda, herhangi bir kadını özellikle dışlamasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Mustafa Destici'nin Sert Açıklamaları

Tartışmanın büyümesine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu. Destici, Gülben Ergen'i hedef alarak, "Bunlar bizden değil. Daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." şeklinde sert ifadelerde bulundu. Bu açıklamalar, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

Gülben Ergen'den Yasal Yanıt

Mustafa Destici'nin bu sözlerinin ardından Gülben Ergen, Destici aleyhine yasal yollara başvuracağını duyurdu. Açacağı davadan elde edilecek tazminatı ise okul yapımı için bağışlayacağını belirtti. Ergen'in bu kararı, tartışmanın daha da büyümesine neden oldu.

Destici'den Sanatçı Değerlendirmesi

Tartışma, Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında yeniden alevlendi. Burada, Destici, Gülben Ergen hakkında "Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır." ifadelerini kullandı. Destici'nin bu sözleri, halk arasında farklı tepkilere yol açtı ve Ergen'in sanat kariyerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ergen'in Sokak Hayvanlarına Bağış Yanıtı

Gülben Ergen, Mustafa Destici'nin sanatçı değerlendirmesine sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "Yeni açacağım davadan gelen tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağım." açıklamasında bulundu. Ergen'in bu hareketi, hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada destek buldu.

Bu tartışma, Türkiye'deki sanat ve siyaset ilişkisini yeniden gündeme getirirken, iki taraf arasında yaşanan polemiklerin nasıl bir sonuca ulaşacağı merakla bekleniyor.