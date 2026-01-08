Dolar
43,0517 %0.02
Euro
50,3209 %0.03
Gram Altın
6.131,50 % -0,46
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Gülben Ergen ile Mustafa Destici Arasındaki Başörtüsü Polemiği Büyüyor

Gülben Ergen ile Mustafa Destici Arasındaki Başörtüsü Polemiği Büyüyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Gülben Ergen ile Mustafa Destici Arasındaki Başörtüsü Polemiği Büyüyor
Okunma Süresi: 2 dk

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile ünlü şarkıcı Gülben Ergen arasında yaşanan tartışma, son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Gerilim, Adıyaman'daki bir anaokulu açılışında meydana gelen halay görüntüleri ile başlamış ve karşılıklı açıklamalarla daha da derinleşmiştir.

Halay Tartışmasıyla Başlayan Gerilim

Krizin çıkış noktası, Adıyaman'da düzenlenen anaokulu açılışında Gülben Ergen'in halay sırasında başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığına dair iddialar oldu. Bu görüntüler, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Ergen, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vererek, insanların kıyafetleri üzerinden ayrım yapmadığını ve halay esnasında gençlerle birlikte eğlendiğini ifade etti. Bu bağlamda, herhangi bir kadını özellikle dışlamasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Mustafa Destici'nin Sert Açıklamaları

Tartışmanın büyümesine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu. Destici, Gülben Ergen'i hedef alarak, "Bunlar bizden değil. Daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." şeklinde sert ifadelerde bulundu. Bu açıklamalar, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

Gülben Ergen'den Yasal Yanıt

Mustafa Destici'nin bu sözlerinin ardından Gülben Ergen, Destici aleyhine yasal yollara başvuracağını duyurdu. Açacağı davadan elde edilecek tazminatı ise okul yapımı için bağışlayacağını belirtti. Ergen'in bu kararı, tartışmanın daha da büyümesine neden oldu.

Destici'den Sanatçı Değerlendirmesi

Tartışma, Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında yeniden alevlendi. Burada, Destici, Gülben Ergen hakkında "Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır." ifadelerini kullandı. Destici'nin bu sözleri, halk arasında farklı tepkilere yol açtı ve Ergen'in sanat kariyerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ergen'in Sokak Hayvanlarına Bağış Yanıtı

Gülben Ergen, Mustafa Destici'nin sanatçı değerlendirmesine sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "Yeni açacağım davadan gelen tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağım." açıklamasında bulundu. Ergen'in bu hareketi, hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada destek buldu.

Bu tartışma, Türkiye'deki sanat ve siyaset ilişkisini yeniden gündeme getirirken, iki taraf arasında yaşanan polemiklerin nasıl bir sonuca ulaşacağı merakla bekleniyor.

#Haberler
#Magazin
Motorola, CES 2026'da Yeni Razr Fold Telefonunu Tanıttı
Motorola, CES 2026'da Yeni Razr Fold Telefonunu Tanıttı
#Teknoloji / 08 Ocak 2026
Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye Övgüler
Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye Övgüler
#Spor / 08 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Yıldız Tilbe'den Dikkat Çeken İtiraf: “Sağ Kulağım Duymuyor”
Yıldız Tilbe'den Dikkat Çeken İtiraf: “Sağ Kulağım Duymuyor”
Magazin
Emanet Filmi Hakkında Her Şey: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri
Emanet Filmi Hakkında Her Şey: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri
Bir Liman Daha Özelleştiriliyor
Bir Liman Daha Özelleştiriliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki
AÇIKÖĞRETİM: AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI AÇILDI MI? 2026 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN UYGULANACAK?
AÇIKÖĞRETİM: AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI AÇILDI MI? 2026 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yapay Zeka Destekli Tehditlere Karşı Çok Katmanlı Koruma Şart
Yapay Zeka Destekli Tehditlere Karşı Çok Katmanlı Koruma Şart
Türk Futbolunun Örnek Kulübü Göztepe Harcama Limitinden Muaf
Türk Futbolunun Örnek Kulübü Göztepe Harcama Limitinden Muaf
GAP Bölgesi’nde Pilot İlçeler İçin Kalkınma Programı Başlıyor
GAP Bölgesi’nde Pilot İlçeler İçin Kalkınma Programı Başlıyor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft