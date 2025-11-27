Dolar
Haberin Gündemi Magazin Zihni Göktay'ın Huzurevi Yaşamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Zihni Göktay'ın Huzurevi Yaşamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Zihni Göktay, son dönemde yaşadığı zorluklarla dikkatleri üzerine çekiyor. Maltepe'de bir huzurevine yerleşen 79 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada paylaşılan son görüntüleriyle hayranlarını üzüntüye boğdu. Özellikle 'Lüküs Hayat' operetindeki 'Rıza' karakteri ile hafızalarda yer eden Göktay, Türk sinemasının ve tiyatrosunun unutulmaz figürlerinden biri olarak anılıyor.

Sanat Kariyeri ve Tanınmış Projeleri

Zihni Göktay, kariyeri boyunca pek çok önemli projede yer aldı. 'Tosun Paşa', 'Atla Gel Şaban' gibi kült filmler ve 'Bizimkiler', 'Cennet Mahallesi' gibi dizilerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Toplamda 22 müzikal ve 10 çocuk oyunu da dahil olmak üzere 100'ün üzerinde oyunda sahne alan Göktay, Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla tanınmaktadır. Bu dönemde sanat dünyasında edindiği saygınlık, onu Türk kültüründe özel bir konuma yerleştirmiştir.

Evini Kaybetmenin Getirdiği Zorluklar

Uzun yıllar Fenerbahçe'de yaşayan usta oyuncunun, evinin yıkılması sonrasında yeni bir yaşam sürecine girdiği bildirildi. Bu durum, sanatçının hayatında önemli bir değişiklik yarattı ve kendisini huzurevinde yaşamaya zorladı. Huzurevindeki yaşamı, takipçileri ve hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada yapılan yorumlar, hayranlarının Göktay'a duyduğu sevgi ve saygının ne denli derin olduğunu gösteriyor. "Büyük bir usta, çok üzücü", "Zihni hocamı bu halde görmek içimi acıttı" gibi ifadeler, sanatçının durumuna yönelik hisleri yansıtıyor.

Türk Tiyatrosundaki Etkisi ve Hayranlarıyla Bağlantısı

79 yaşında olmasına rağmen Zihni Göktay, Türk tiyatrosundaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hayranları, onun sahne performanslarını ve sanatına olan tutkusunu her zaman takdirle anıyor. Bu bağlamda, sanatçının sağlık durumu ve huzurevindeki yaşamı, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Göktay’ın Türk tiyatrosuna olan katkıları, onun unutulmaz bir isim olarak kalmasını sağlıyor. Usta sanatçının sağlıkla yaşaması dilekleri, hayranları tarafından sıkça dile getiriliyor.

