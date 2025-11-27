Tim Jabol Folcarelli: Trabzonspor ile Tarihe Geçmek İstiyorum

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Tim Jabol Folcarelli, bordo-mavili formasıyla kulübün tarihine geçecek başarılar elde etme hedefini dile getirdi. Folcarelli, Trabzonspor Dergisi'nde yaptığı açıklamalarda, kulüp kültürü ve tutkulu taraftarların kendisine sağladığı motivasyonun altını çizdi.

Trabzonspor'un Tarihi ve Taraftar Desteği

Folcarelli, Trabzonspor'un derin kökleri ve geniş taraftar kitlesinin önemine değinerek, “Böyle büyük bir kulübe transferimle ilgili bir soruyu 2-3 yıl önce sorsanız, bunun gerçekleşeceğini asla düşünemezdim. Bunun için çok çalışmak gerektiğinin bilincindeyim. Bu camianın bir parçası olmak, hem saha içinde hem de dışında bana çok şey kattı” ifadelerini kullandı. Kulübün sunduğu çalışma ortamının rahatlığına da dikkat çeken oyuncu, taraftarların desteğinin her zaman motivasyonunu artırdığını vurguladı.

Oyun Tarzı ve Rekabetçi Ruh

Folcarelli, saha içindeki karakterini ve oyun anlayışını şu şekilde açıkladı: “Saha dışında esprili, neşeli ve sakin bir insanım. Ancak sahaya çıktığımda, takımımı en iyi şekilde temsil etme adına tamamen değişiyorum. Rakiplerime karşı mücadeleci bir tutum sergileyerek, kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım.” Folcarelli, hem hücum hem de savunma görevlerini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, iki ceza sahası arasında aktif bir şekilde koşular yaptığını ve top kazanma konusundaki katkısının önemli olduğunu ifade etti.

Adalet ve Oyun Felsefesi

Futboluna odaklandığını vurgulayan Folcarelli, rakiplerinin baskı kurma çabalarına karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. “Beni sinirlendiren en büyük şey adaletsizliktir. Hakem kararları net olduğunda bu durum beni oldukça rahatsız ediyor” diyen Folcarelli, kendi karakteri dışında aşırı öz güvenli görünen futbolcularla oynamaktan da hoşlanmadığını söyledi. Bu yaklaşımı, onun profesyonel futbol kariyerindeki hırsını ve kararlılığını yansıtıyor.

Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor'un bir parçası olmanın kendisine sağladığı avantajları ve sorumlulukları iyi bildiğini, bu büyük ailenin bir üyesi olarak adını kulübün tarihine yazdırma arzusunu her fırsatta dile getiriyor. Bordo-mavili forma altında elde edeceği başarılarla, hem kendine hem de kulübe önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.