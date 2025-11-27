Dolar
İstanbul'da Deprem Tedirginliği: 27 Kasım 2025'te Hissedilen Titreşimler

İstanbul'da Deprem Tedirginliği: 27 Kasım 2025'te Hissedilen Titreşimler

İstanbul'da Deprem Tedirginliği: 27 Kasım 2025'te Hissedilen Titreşimler
Okunma Süresi: 2 dk

27 Kasım 2025 sabahı, İstanbul'da birçok kişi, aniden hissedilen hafif bir sarsıntıyla uyanarak birbirlerine "deprem mi oldu?" sorusunu yöneltmeye başladı. Kentin çeşitli bölgelerinden gelen benzer paylaşımlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündemi etkisi altına aldı. Bu durum, İstanbul'da yaşanan hareketliliğin nedenine dair merak uyandırdı.

Kandilli ve AFAD'ın Rolü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen yer hareketlerini sürekli olarak izlemektedir. Bu iki kurum, yüksek hassasiyetli sensörler aracılığıyla anlık sismik verileri toplamakta ve bu verileri "Son Depremler" ekranında paylaşmaktadır. Kandilli'nin gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde, en küçük mikro sarsıntılar bile kaydedilerek halk ile paylaşılmaktadır. Bu durum, güvenilir bilgi arayan vatandaşlar için önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır.

AFAD'ın Verileri

AFAD, deprem verilerini güncel olarak sunarak, merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi teknik bilgileri ayrıntılı şekilde paylaşmaktadır. Bu sayede, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış iddialardan uzak durarak resmi verilere ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Kurum, yıl boyunca yürüttüğü çalışmalarla hem deprem bilincini artırmayı hem de doğru bilgi akışını sağlama hedefine odaklanmaktadır.

27 Kasım'da Hissedilen Titreşimler

27 Kasım sabahı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar tarafından hissedilen kısa süreli bir titreşim, sosyal medyada yoğun bir tartışma başlattı. Kullanıcılar, yaşanan bu sarsıntının ardından "İstanbul'da yine deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıyarak kaygılarını paylaştı. Bu durum, kent gündeminin hızla bu konuya odaklanmasına neden oldu. Sosyal medya üzerinden yayılan bu endişe, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi açıklamalarına yöneltti. Her iki kurum da, yapılan ölçümlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçladı. Ayrıca, vatandaşlara spekülatif paylaşımlardan kaçınmaları ve yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

