Otomobilde 0 Faizli Kredi Yağmuru! Hangi Marka Ne Kadar Destek Veriyor?

Yıl sonu yaklaşırken otomobil kampanyaları adeta yarışa döndü! 2025 bitmeden satışlarını artırmak isteyen otomotiv devleri, 0 faizli kredi ve yüksek tutarlı finansman seçenekleriyle tüketiciyi cezbetmeye çalışıyor. Kasım–Aralık döneminde sıfır araç almak isteyenler için marka marka kredi desteği listesi dikkat çekiyor.

İşte 2025 sonu itibarıyla öne çıkan otomobil kampanyaları:

Audi

Q4 ve Q6 e-tron modellerine 6 ay vadeli 1 ila 2 milyon TL, %0 faizli kredi desteği.

Mercedes-Benz

Kurumsal müşterilere özel: GLC ve C serisi için 18 ay vadeli 1 milyon TL, EQB için 6 ay vadeli 1 milyon TL kredi desteği.

BMW

7 Serisi Sedan’a özel 7 milyon TL, X1 için 2 milyon TL, i4 için 3,5 milyon TL kredi! Hepsi 6 ay ve %0 faizli.

Škoda

Superb, Kodiaq ve Karoq modellerinde 1 milyon TL, 6 ay vadeli %0 faizli kredi.

SEAT & Cupra

Ibiza ve Arona: 200 bin TL,

Cupra: 250 bin TL, 12 ay vadeli %0 faiz.

Peugeot

E-208 ve E-308: 300 bin TL,

E-2008: 200 bin TL,

Peugeot 408: 120 bin TL,

12 ay vadeli, %0 faizli kredi ya da nakit indirimi seçenekleriyle.

Opel

Corsa, Frontera, Astra ve Grandland modellerinde 150 bin TL – 400 bin TL arası, 12 ay %0 faizli kredi.

Toyota

Hilux ve Proace City için 150 bin – 300 bin TL, 6–12 ay vadeli, %0 faizli finansman.

Nissan

Qashqai ve Juke modellerinde bireysel ve ticari müşterilere özel 600 bin TL’ye kadar kredi veya 400 bin TL’ye varan nakit destek.

Ford

Puma ve Explorer: 300–400 bin TL,

12 ay vade, %0 faiz fırsatlarıyla.

Alfa Romeo

Junior Ibrida modelinde 121.529 TL takas desteği kampanyası.

SsangYong

Tüm modellerde ticari müşterilere özel: 12 ay, 500 bin TL, %0 faiz.

Fiat

600 ve Topolino modelleri için: 12 ay, 200 bin TL, %0 faizli kredi.