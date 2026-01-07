TOKİ Sakarya Kura Sonuçları ve Çekiliş Tarihleri Hakkında Bilgiler

Dar ve orta gelir grubuna yönelik, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" çerçevesinde Sakarya'daki kura çekimi gerçekleşiyor. Bugün, 7 Ocak 2026 tarihinde, toplam 6 bin 633 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi noter huzurunda yapılmakta. Binlerce Sakarya sakininin ev sahibi olma umuduyla izlediği bu önemli süreç, şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla takip edilebiliyor.

Sakarya TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman ve Nasıl Yapılıyor?

Kura çekimi, 7 Ocak 2026 sabah saatlerinde başlamış olup gün boyunca devam etmektedir. Noter gözetiminde gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Bu yayın sayesinde vatandaşlar, isimlerinin okunup okunmadığını anlık olarak takip edebilmekte.

Sakarya TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin listesine ulaşmak mümkün. Bu liste, çeşitli platformlar üzerinden sorgulanabilir. e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından adınıza bir hak sahipliği çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, TOKİ’nin resmi web sitesi olan toki.gov.tr adresindeki "Satış & Kura" bölümünden Sakarya ili için isim listesine PDF formatında ulaşılabilir. Bununla birlikte, çekiliş sırasında YouTube canlı yayını üzerinden asil ve yedek isimler anlık olarak görüntülenmektedir.

Konut Teslim Tarihleri

Sakarya’da hak sahibi olan vatandaşlar için süreç, kura çekimiyle sona ermiyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil hak sahipleriyle sözleşme imzalama süreci başlayacak. İnşaat çalışmalarının ilerlemesi ile birlikte, Sakarya'daki sosyal konutların 2026 yılının sonu ile 2027 yılının başı arasında teslim edilmesi planlanıyor.

500 Bin Sosyal Konut Kura Takvimi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelindeki kura heyecanı Şubat ayına kadar devam edecek. Sakarya’nın ardından, Şubat 2026’da Ankara, Bursa ve Konya illeri için kura çekimleri yapılacak. Mart 2026’da ise İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin kura çekimlerinin tamamlanması öngörülüyor.