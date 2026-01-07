Göztepe’nin Yeni Transferi Alexis Antunes, İlk Maçında Golle Tanıştı

Göztepe, Süper Lig'de devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak, kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz haftalarda İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'u transfer etti. Antunes, Göztepe formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında önemli bir başarıya imza atarak, gol sevinci yaşadı.

Göztepe'nin Hazırlık Maçında İyi Performans

Göztepe, devre arası hazırlıkları çerçevesinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda Söke 1970 ile karşılaştı. Taraftarın yer almadığı bu hazırlık mücadelesinde, Stanimir Stoilov'un yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sahadan 9-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maç, Göztepe'nin ikinci yarı için hazırlıklarının ne denli iyi gittiğini gösterdi.

Antunes'un İlk Golü

Yeni transfer Alexis Antunes, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 32. dakikada sahne alarak takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu gol, Antunes'un Göztepe formasıyla attığı ilk gol olma özelliğini taşıyor. İlk yarının tamamlanmasının ardından Antunes, yerini Anthony Dennis’e bıraktı. Bu performans, Antunes’un takımda üstleneceği rolü ve potansiyelini gözler önüne serdi.

Göztepe'nin İkinci Hazırlık Maçı

Göztepe, Söke 1970 ile oynadığı ilk hazırlık maçının ardından, ikinci hazırlık karşılaşmasını 10 Ocak Cumartesi günü Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile gerçekleştirecek. Bu karşılaşma, Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftara açık olarak oynanacak. Maçın bilet fiyatları, 1. kategori için 1.750 TL, 2. kategori için 1.250 TL, 3. kategori için 900 TL, 4. kategori için 700 TL, 5. ve 6. kategoriler için ise 450 TL olarak belirlendi.

Sezonun İkinci Yarısına Hazırlık

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısındaki ilk lig maçında 19 Ocak Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe, bu karşılaşma ile birlikte ligdeki hedeflerini gerçekleştirmek adına önemli bir adım atmayı planlıyor. Takımın yeni transferleri ile birlikte daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflemesi, taraftarlar arasında heyecan yaratıyor.