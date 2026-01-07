Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yeni yıl ile birlikte kamu kurumları, personel alımlarına hız veriyor. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, çeşitli kadro ve pozisyonlarda binlerce personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Sağlık, güvenlik, eğitim ve büro hizmetleri gibi birçok alanda alımların yapılacağı belirtilirken, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar merakla gelişmeleri takip ediyor. Peki, kamu kurumları yerleştirme sonuçlarına nasıl ulaşılacak? Başvuru sonrası süreçte neler yapılması gerekiyor? İşte detaylar.

Yerleştirme İşlemleri Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 18-25 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS-2025/2 tercihleri doğrultusunda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu süreçte, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları arasından toplam 3.729 kişi atandı. Yerleştirilen adayların 1.781'i lisans, 1.262'si ön lisans ve 689'u ortaöğretim mezunu olarak belirlenmiştir.

Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Sonuçlar, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinde TC kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulanabilir. Bu süreç, adayların yerleştirme sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde erişimini sağlamaktadır.

Alım Yapılan Kadrolar ve Pozisyonlar

KPSS 2025/2 kapsamında, kamu kurumları çeşitli uzmanlık alanlarında alımlar gerçekleştirmiştir. Bu kadrolar arasında mühendis, avukat, fizyoterapist, hemşire, mimar, şehir plancısı, sağlık teknikeri, büro personeli ve uzman yardımcısı gibi pozisyonlar yer almaktadır. Kamu kurumları, yeni yıl itibarıyla personel alımını artırırken, başvuru şartları ve detaylarıyla ilgili ilanlar da yayımlanmıştır.

Kamu Kurumlarında Personel Alımı Detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 40 personel alımı yapacak. Başvuruların 29 Aralık - 5 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacağı belirtilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 adet kontrolör yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere giriş sınavı düzenleyecek. Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı, 1 inşaat mühendisi, 1 ziraat mühendisi ve 1 büro personeli alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığı bünyesinde 5 müfettiş yardımcısı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 655 gelir uzman yardımcısı istihdam edecektir.

İçişleri Bakanlığı, 40 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel alımı gerçekleştirirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 473 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı, 26.673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edeceğini açıklarken, Milli Savunma Bakanlığı da 1.113 personel alımı gerçekleştirecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 3 bin personel alımı yapılacak olup, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 328 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ise 1.000 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımların 575'i büro personeli, 275'i destek personeli, 100'ü koruma ve güvenlik görevlisi, 50'si ise teknisyen olarak belirlenmiştir. Adaylar, bu alımlara ilişkin detaylı bilgilere ÖSYM sisteminden ulaşabilirler.