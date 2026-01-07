Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan Çifte Başarı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) onayıyla 3-4 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Drone Soccer Türkiye Turnuvası, katılımcı takımların ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Turnuvada, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen toplam 82 takım, teknoloji odaklı sporun heyecan verici mücadelesine sahne oldu.

Kıyasıya Rekabet ve Başarılar

Drone Soccer Türkiye Turnuvası, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Manisa ve Sivas’tan gelen takımların katılımıyla büyük bir rekabete ev sahipliği yaptı. Turnuvada, Sky Rangers Havacılık Teknolojileri Spor Kulübü, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Takım, Türkiye Şampiyonu unvanını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca, kulübün altyapı takımı Sky Rangers JR. da turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak kulüp adına çifte zafer elde etti.

Yenilikçi Yaklaşım ve Gelecek Hedefleri

Sky Rangers, yenilikçi spor anlayışı ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Takım, disiplinli çalışma modeli ve teknolojiyle iç içe eğitim programlarıyla, sporcularına havacılık ve drone teknolojileri alanında önemli bir vizyon kazandırmayı hedefliyor. Sky Rangers, genç yeteneklerini cesur ve yenilikçi bir şekilde destekleyerek, Drone Soccer branşında kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Kulüp, bu başarılarıyla gelecekte daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve branşın Türkiye'deki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Branşın Geleceği İçin Motivasyon Kaynağı

Turnuva sonrası yapılan değerlendirmelerde, Drone Soccer branşının Türkiye genelinde hızla yaygınlaştığına dikkat çekildi. Sky Rangers’ın elde ettiği başarıların, sadece kulüp için değil, aynı zamanda branşın geleceği adına da önemli bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı. Kulüp, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha güçlü bir şekilde yer almayı hedefleyerek, gökyüzüne olan tutkusunu ve teknolojik birikimini daha geniş kitlelerle paylaşma amacında.