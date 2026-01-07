Güllü'nün Dosyasında Flaş Gelişme: Tuğyan'ın Mesajları Ortaya Çıktı

Dolar
Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yeni gelişmelerle devam ediyor. Yalova Çınarcık'ta 26 Eylül akşamı evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan mesajlar, olayın seyrini etkileyen önemli deliller sunuyor.

Cinayet İtirafı ve Yeni Detaylar

Güllü cinayeti soruşturmasında, aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Sultan Nur Ulu, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk," şeklinde ifade vermişti. Bu itiraf, soruşturmanın yönünü değiştiren çarpıcı bir gelişme oldu.

Çarpıcı Delillere Ulaşılmaya Devam Ediliyor

Ölümle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği ve bu kayıtları bir süre boyunca biriktirdiği belirlendi. Bu durum, soruşturma dosyasına giren önemli bulgular arasında yer alıyor. Ayrıca, Tuğyan'ın darp edilmiş halde çektiği bir görüntüyü sevgilisi Kervan’a gönderdiği tespit edildi. Bu görüntü, olayın arka planını aydınlatabilecek bir delil niteliği taşıyor.

Mesajlar ve İtiraflar

Soruşturma kapsamında incelenen yazışmalarda dikkat çeken bir detay ise, Tuğyan Ülkem Gülter'in ablası hakkında sevgilisi Kervan’a gönderdiği mesajda "Ablan, Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş" ifadesini kullanması oldu. Bu mesaj üzerine Tuğyan, annesini suçlamasından kısa bir süre sonra "Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim" şeklinde bir yanıt vererek, olayın psikolojik boyutunu da ortaya koydu.

Aile İlişkileri ve Tehditler

Soruşturma dosyasına giren en çarpıcı detaylardan biri de Tuğyan'ın ailesine yönelik sert ifadeler kullanması oldu. Yazışmalarında açıkça "Gebersinler" ifadesini kullanan Tuğyan’ın bu söylemleri, savcılık tarafından dosyanın en kritik delilleri arasında değerlendiriliyor. Bu tür ifadelerin, olayın motivasyonunu anlamak açısından önemli olduğu düşünülüyor.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma, ortaya çıkan yeni delillerle birlikte derinleşmeye devam ediyor. Yapılan incelemeler ve toplanan veriler, olayın aydınlatılması için kritik bir öneme sahip.

