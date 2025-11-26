Dolar
MEB Görevde Yükselme Sınavı Ne Zaman? 2025 Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

MEB Görevde Yükselme Sınavı Ne Zaman? 2025 Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

MEB, 450 yeni şube müdürünü belirlemek için yazılı ve sözlü sınav düzenleyecek. Başvurular 1 Aralık’ta başlıyor, yazılı sınav 7 Şubat’ta yapılacak.

Yayınlanma
14
MEB Görevde Yükselme Sınavı Ne Zaman? 2025 Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personel için görevde yükselme sürecini başlatıyor. Şube müdürlüğü kadrolarına atanmak isteyen MEB personeli, iki aşamalı bir sınav sürecinden geçecek. Toplamda 450 yeni şube müdürü bu sınavla belirlenecek.

Başvuru Başlangıç Tarihi:
1 Aralık 2025 Pazartesi

Yazılı Sınav Tarihi:
7 Şubat 2026 Cumartesi – Saat 10:00

Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından, Türkiye genelinde 30 il merkezinde düzenlenecek. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon gibi büyükşehirler bu merkezler arasında yer alıyor.

Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar, ikinci aşama olan sözlü sınava davet edilecek.

Kimler Başvurabilir?
– En az 4 yıllık lisans mezunu olmak
– MEB kadrolarında en az 2 yıldır fiilen görev yapıyor olmak
– Müdür yardımcısı, okul müdürü veya öğretmen olarak belirli sürelerde asaleten görev yapmış olmak

Süreçle ilgili tüm detaylar, kontenjan dağılımı ve sınav kılavuzu MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde yayımlandı.

