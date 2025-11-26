Alperen Şengül'ün eleştirileri yanlış anlaşılma, destek mesajları artıyor

Milli basketbolcu Alperen Şengül, son zamanlarda sosyal medyada oldukça sert eleştirilere maruz kalırken, konuyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Medya danışmanı Melih Göğebakan, Şengül ve video çekiminde görev alan ekiple yaptığı görüşmeler sonucunda, ortaya çıkan durumun aslında bir "yanlış anlaşılma" olduğunu ifade etti. Alperen hakkındaki yorumların yanlış bağlamda yapıldığı ve sosyal medya platformlarında yayılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Videodaki İfadeler Senaryo Gereği

Göğebakan’ın Alperen ve prodüksiyon ekibi ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, videoda yer alan ifadelerin tamamen tanıtım amacına yönelik senaryosunun bir parçası olduğu tespit edildi. Alperen’in videoda dile getirdiği konuşmalar, yapım ekibi tarafından kendisine sağlanan metin üzerinden, çekim konsepti doğrultusunda okunmuş. Bu durum, sosyal medyada iddia edildiği gibi Alperen’in kendi düşüncelerini yansıttığı anlamına gelmiyor. Çekim sırasında sporculara verilen kısa tanıtım metinleri ve sloganlar, videonun formatı gereği oluşturuluyor. Böylece, söz konusu ifadelerin arka planı, videonun gerçek amacının dışına taşındı.

Linç Kampanyasının Hedefi Oldu

Melih Göğebakan, Alperen Şengül’ün sosyal medyada bir haftayı aşkın süredir haksız bir linç kampanyasının hedefi olduğunu dile getirdi. Çeşitli görüşmeler sırasında, videodaki ifadelerin tamamen senaryo gereği olduğu hususunda bütün tarafların hemfikir olduğu ortaya çıktı. Göğebakan, Alperen’in burada masum bir durumda olduğunu vurgulayarak, onun sadece kendisine iletilen metni okuduğunu ve profesyonel bir sporcu olarak görevini yerine getirdiğini belirtti. Linç kültürünün, genç sporcular üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin altını çizerken, bu durumu aydınlatmanın gerektiğini ifade etti.

Yanlış Bilgi Yayılımı Sorunu

Medya danışmanının açıklamalarına göre, sosyal medya üzerinden başlatılan tartışmaların büyümesi, videonun gerçek bağlamının bilinmemesinden kaynaklandı. Yanlış bilgi yayılımı, Alperen’in haksız bir şekilde eleştirilmesine sebep oldu. Bu durumun sonuçları, onun profesyonel kariyerini olumsuz etkileyebilecek nitelikte. Göğebakan, bu durumu düzeltmek adına açıklama yapma gereği hissettiğini ve kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sosyal Medyada Destek Artıyor

Tartışmaların ardından, sosyal medyada Alperen Şengül’e destek veren mesajların sayısı artmaya başladı. Kullanıcılar, genç milli sporcunun senaryoya dayalı bir çekim yüzünden hedef haline getirilmesini büyük bir adaletsizlik olarak nitelendirdiler. Bu destek mesajları, spor camiasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu gözler önüne sererken, Alperen’e karşı oluşan olumsuz algının kırılması gerektiği konusunda genel bir düşünce oluştu.

Gerçeklerin Ortaya Çıkmasıyla Ön Yargılar Kırılıyor

Görüştüğümüz kaynaklar, Alperen Şengül’ün videoda kendi düşüncelerini ifade etmediği ve yalnızca kendisine verilen metni okuduğunu bir kez daha doğruladı. Gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte, geçtiğimiz bir hafta boyunca süren eleştirilerin büyük kısmının yanlış bilgiye dayandığı açık bir şekilde ortaya kondu. Alperen’in yaşadığı bu süreç, çoğu zaman sosyal ortamda hızlı bir şekilde yayılan yanlış bilgilerin ne denli zararlı olabileceğine dair bir uyarı niteliği taşıyor.