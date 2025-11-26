CHP'li Vekilden Halk TV'ye Sert Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Halk TV'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Adıgüzel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, memleketindeki sorunlara dikkat çekerek, Halk TV'nin tutumunu sorguladı. Adıgüzel, "Memleketim yangın yeri, HALK bir ölüm çemberinden geçerken, siz ne HALT peşindesiniz?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları ve Tepkiler

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir videolu açıklamada, Ekrem İmamoğlu merkezli rüşvet iddialarını eleştirerek, partinin bu tür yolsuzluk iddialarıyla ilerleyemeyeceğini vurgulamıştı. Kılıçdaroğlu, partinin derhal arınması gerektiğini belirtti. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Ancak Halk TV, Çakır hakkında "Tutuklu belediye başkanları için ‘aklanmalılar’ çağrısı yapmıştı" başlıklı bir haber yayınlayarak, gerginliği artırdı.

Çakır'ın Tepkisi ve Halk TV İle İlişkisi

Çakır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında Halk TV'nin kendisi hakkında yaptığı "sabıkalı" habere tepki gösterdi. Çakır, bu durumu protesto ederek toplantıdan ayrıldı. Halk TV’nin tutumu, CHP içerisinde tartışmalara yol açtı ve Çakır’ın bu durumu parti içindeki destekçileriyle de bir dayanışma yarattı.

Adıgüzel'in Açıklamaları ve Halk TV'ye Yönelik Eleştirileri

Mustafa Adıgüzel, Halk TV’ye yönelik sert eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirerek, "Sahibi yurt dışından yönettiği kanal ile CHP'yi dizayn etmeye çalışıyor. AKP ve Erdoğan ile değil, CHP'lilerle mücadele etmektedir." dedi. Adıgüzel, Halk TV’nin partinin içindeki demokratik tercihleri göz ardı ederek, "sabıkalı" ifadesini kullandığını ve bu durumun partinin birliğine zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, Halk TV’nin programlarında yerel örgütlerin hassas dengelerine taraf olduğunu ve bu durumun halkta büyük bir öfkeye neden olduğunu ifade etti.

Yerel Mücadeleler ve Halk TV'nin Rolü

Adıgüzel, Halk TV’nin yerel mücadeleleri görmezden gelmesini eleştirerek, "Adımızla özdeşleşmiş Perşembe yaylası maden mücadelesinin öyküsü üzerinde tepinmekte, bu mücadelenin önsözünü ve sonsözünü yazan ismi anmamak için kimden ne talimat aldınız?" şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, programlarda yanlış bilgiler verildiğini ve bu durumun halkı yanıltma potansiyeli taşıdığını da vurguladı.

Son olarak, Adıgüzel, "Ulusal çıkarları bir yana bırakıp kişisel çıkarlara hizmetkar olmak bir tercihiniz olabilir. Ama partimizin adında da olan HALK'ımızın yakasından bir düşün, artık YETER." diyerek, Halk TV’nin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Bu gelişmeler, CHP içindeki tartışmaların artmasına ve Halk TV’nin rolünün yeniden sorgulanmasına neden oldu.