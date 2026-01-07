Dolar
Erdoğan: Kapımız Herkese Açık

Erdoğan: Kapımız Herkese Açık

Erdoğan: Kapımız Herkese Açık
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yeni yıla önemli bir giriş yaparak üç yeni üye ile kadrosunu genişletti. Partinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni katılımlarla birlikte AKP'nin kapısının ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese daima açık olduğunu vurguladı. Bu açıklama, partisinin büyüme hedefleri ve siyasi vizyonu açısından dikkat çekici bir mesaj taşıyor.

Yeni Üyeler ve Parti Büyümesi

DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Hasan Ufuk Çakır ve Gelecek Partisi'nden geçen yıl ayrılan İsa Mesih Şahin, AKP'ye katılarak partinin üye sayısını artırdı. Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni katılımlarla birlikte AK Parti ailesinin daha da büyüdüğünü belirtti. Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan güncel verilere de değinerek, AKP'nin Türkiye'deki en büyük siyasi parti konumunu sürdürdüğünü ifade etti.

Üye Sayısı ve Siyasi Rekabet

Erdoğan, AKP'nin 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla Türkiye'deki siyasi partiler arasında zirvede yer aldığını, bu durumun 2025 yılına kadar devam edeceğini söyledi. Ana muhalefet partisi CHP ile üye sayısı arasındaki farkın 9,6 milyondan fazla olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu farklılığın partinin güçlü bir desteğe sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu bağlamda, yeni katılımlarla AK Parti'nin gücünü daha da pekiştireceğine dikkat çekti.

Gelecek Vizyonu ve Birlik Mesajı

Partisinin geleceğine dair umut verici mesajlar veren Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır" diyerek, yeni katılımlar ile birlikte saflarını sıklaştırmayı, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Cumhur İttifakı olarak güçlenerek yola devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, bu süreçte partinin dayanışma ruhunun önemine değindi.

Toplantı sonunda, yeni katılımcılara rozetlerinin takılmasıyla birlikte AK Parti ailesinin bir parçası olmaları resmen kutlandı. Bu tür siyasi transferler, Türkiye'nin siyasi dinamiklerinde önemli değişiklikler yaratma potansiyeli taşıyor ve AKP'nin 2023 ve sonrası için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

